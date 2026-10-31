Datos Clave Qué dijo: Aníbal Mosa admitió que Colo Colo podría votar en blanco si ninguna lista de la ANFP lo convence. Cuándo se vota: jueves 19 de noviembre, entre las listas de Jorge Uauy y Jorge Yunge. Qué pide: una lista de unidad; dice que son 10 los clubes que pueden inclinar la balanza.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, abrió la puerta a que Colo Colo vote en blanco en la elección de la ANFP. En una entrevista con La Tercera, recogida este sábado por Cooperativa, respondió “por supuesto” cuando le preguntaron si esa era una opción y aclaró: “Si ninguna de las dos listas nos convence, podríamos hacerlo”.

Lo que dijo Mosa sobre las listas de Uauy y Yunge

Mosa contó que conversó con ambos candidatos, Jorge Uauy y Jorge Yunge, y que llevó su idea al Consejo de Presidentes: “Tenemos que buscar una lista común, que nos represente a todos, para enfrentar una situación que no ha sido buena para el fútbol chileno”.

Para justificarlo, repasó que “llevamos tres Mundiales sin clasificar, hemos perdido protagonismo en Europa y nuestra liga está cada día más disminuida”. Y sobre el peso de su grupo, junto a Deportes Limache, afirmó: “somos 10 los clubes que podríamos inclinar la balanza hacia uno u otro lado”.

También dijo que ni él ni Jaime Pizarro, director de Blanco y Negro, buscan postular a la presidencia de la ANFP. Sobre Marcelo Salas, planteó: “Tengo el mayor de los respetos por Marcelo. Creo que puede ser un buen candidato”, aunque insistió en que lo que busca es “una lista de unidad”.

Cómo se define la elección del 19 de noviembre

Según el detalle publicado por T13 cuando se oficializaron las candidaturas, la elección es en asamblea del Consejo de Presidentes, con voto secreto y por lista completa. Gana en la primera votación la lista que obtenga la mayoría absoluta de los clubes con derecho a voto.

Cada club de Primera División tiene dos votos, que son indivisibles y deben emitirse por una sola opción.

Cada club de Primera B tiene un voto.

Si ninguna lista logra mayoría absoluta, la votación se repite de inmediato y gana la que obtenga más votos.

Las fuentes que revisamos no precisan cómo se cuentan los votos en blanco, así que ese detalle queda sujeto a lo que establezca el reglamento de la ANFP.

Qué significa para Colo Colo y la elección

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: Mosa ya había propuesto una lista de consenso, que según Pablo Milad fue rechazada. Ahora suma una señal de presión: si la unidad no llega, Colo Colo no aceptará automáticamente una de las dos opciones. Con un bloque que, según él, reúne 10 clubes, su decisión puede pesar tanto como la de las listas.

A comienzos de octubre se hablaba de un posible apoyo de Colo Colo a Yunge, pero Mosa aclaró entonces que el club no había decidido. Su última declaración mantiene esa incertidumbre abierta hasta el jueves 19 de noviembre.