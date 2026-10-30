Colo Colo recibe a la Universidad de Concepción este viernes 30 de octubre, a las 19:00 horas, en el Monumental, por la fecha 26 de la Liga de Primera. El líder llega con cuatro partidos sin ganar y sin Leandro Hernández, y se enfrenta a un rival que necesita puntos para escapar del fondo de la tabla.

Cuatro partidos sin ganar y la ventaja en juego

Colo Colo suma 55 puntos, siete más que la Universidad de Chile, que es segunda con 48. En sus últimos cuatro partidos tuvo una derrota y tres empates, el último un 1-1 con Palestino. Según Cooperativa, el empate de la Universidad Católica con Audax Italiano eliminó la posibilidad de que el título se defina este fin de semana, de modo que el viernes no hay corona en juego, pero sí margen.

El técnico Fernando Ortiz reconoció en su conferencia de prensa que el equipo no está jugando bien y que necesita volver a ganar. También dijo que llegó más conforme a este partido que a los anteriores. Para entender cómo se vive el momento en el club, revisa cuántos puntos necesita Colo Colo para ser campeón.

La baja de Leandro Hernández

Según explicó Ortiz, Leandro Hernández no estará por una lesión que sufrió por un golpe al final del partido con Palestino. Cooperativa lo consigna como baja, y el técnico debe modificar la oncena con respecto al último partido.

Una UdeC que se juega el descenso

La Universidad de Concepción es penúltima con 23 puntos: está a tres de Cobresal y a dos de Unión La Calera, que cierra la tabla. Llega con cinco partidos sin ganar y ha perdido cuatro de las últimas cinco fechas, la última por 0-1 como local ante Deportes Limache.

Ortiz advirtió que el rival no está en su mejor momento, pero que tiene mucho en juego y buscará hacer del partido un trance desesperado para Colo Colo. En esa lectura, el apoyo de la hinchada en el Monumental pesa para el local.

Hora, estadio y dónde verlo

Fecha y hora: viernes 30 de octubre, 19:00 horas (Chile).

viernes 30 de octubre, 19:00 horas (Chile). Estadio: Monumental.

Monumental. Árbitro: Gastón Philippe.

Gastón Philippe. TV y streaming: TNT Sports Premium y HBO Max.

Todos los detalles de la transmisión están en ¿Quién transmite Colo Colo vs Universidad de Concepción?.

Qué se juega cada uno

Esta es nuestra lectura, basada solo en los datos anteriores: para Colo Colo, el partido es una oportunidad de cortar la racha antes de visitar a Ñublense, con la U pisándole los talones. Para la UdeC, ganar en el Monumental sería mucho más que tres puntos, porque la salvación está a un par de unidades y los rivales directos también juegan.

Después de este partido, Colo Colo tendrá otra prueba en la fecha 27, cuando visite a Ñublense.