Datos Clave Qué dijo: Aníbal Mosa aseguró “No estoy nervioso para nada” y que el equipo “va a volver al rumbo”. Renovaciones: Descartó que la demora en extender contratos, como el de Arturo Vidal, haya desviado al equipo. Contexto: Colo Colo lidera con siete puntos de ventaja sobre la U a falta de cinco fechas.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, descartó que la demora en renovar los contratos que vencen a fin de año, entre ellos el del capitán Arturo Vidal, explique el momento irregular de Colo Colo. Según recogió Cooperativa, el dirigente defendió al plantel y al cuerpo técnico en pleno bache.

“No estoy nervioso para nada”

El Cacique lidera la Liga de Primera con 55 puntos, pero la Universidad de Chile recortó la distancia a siete unidades con cinco fechas por jugar. Mosa restó dramatismo al escenario: “No estoy nervioso para nada, creo que el equipo va a volver al rumbo”.

El presidente reconoció que las últimas semanas no han sido las mejores. “Si bien las últimas semanas no hemos tenido la regularidad que tuvimos hace un par de semanas atrás, estamos confiados. El equipo tiene una diferencia importante y tenemos una absoluta confianza en nuestro técnico, jugadores y jóvenes”, afirmó.

También sostuvo que los tropiezos son parte de cualquier temporada: “Los equipos tienen este tipo de situaciones, hay momentos de bajones en el equipo, pero eso no significa que esté en riesgo el campeonato”. Hace un día, en otra conversación, había dicho que el título se va a quedar en casa.

¿Pesan las renovaciones pendientes?

La pregunta venía de las negociaciones largas para extender los contratos que expiran a fin de año, entre ellos el de Vidal. Mosa las separó del rendimiento en la cancha, aunque admitió que pueden generar roces.

“Es posible que genere incomodidad, porque los seres humanos tenemos distintas maneras de pensar, pero por ningún motivo creo que haya desviado el camino o que esta situación haya derivado en que el equipo no juegue de la mejor manera, no lo creo para nada”, remarcó.

Para cerrar, destacó el compromiso de los jugadores: “Tanto el cuerpo técnico como los jugadores, cada vez que ponen un pie en la cancha, quieren ganar, no me cabe la menor duda. No creo que haya alguien que, por ciertas decisiones administrativas o políticas de la institución, haya bajado su rendimiento”.

Qué significa para Colo Colo

Esta es nuestra lectura, basada solo en las palabras de Mosa: la directiva quiere separar el frente deportivo del contractual y transmitir calma justo cuando la ventaja se achica. El mensaje es de respaldo, pero la cancha es la que responde, y el margen sobre la U ya no es el de hace unas semanas.

La próxima prueba llega el viernes 30 de octubre, a las 19:00 horas, cuando Colo Colo reciba a la Universidad de Concepción en el Estadio Monumental, por la fecha 26. Mosa también está en la agenda por la lista de unidad en la ANFP.