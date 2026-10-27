Datos Clave Contexto: Marcelo Salas, dueño de Deportes Temuco, aparece como opción para presidir la Federación de Fútbol de Chile, según La Tercera. Su respuesta: Dijo que “hoy no estoy pensando en hacer otra cosa” tras la derrota de Temuco ante San Marcos de Arica. El respaldo: Aníbal Mosa lo calificó como “un buen candidato” para la Federación.

Marcelo Salas, exdelantero de la Roja y dueño de Deportes Temuco, suena con fuerza para presidir la Federación de Fútbol de Chile. Según informó La Tercera este martes 27 de octubre, el presidente de la ANFA, Justo Álvarez, lo ve como su candidato, y Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, lo calificó como “un buen candidato”.

Qué dijo Salas cuando le preguntaron

Tras la derrota de Deportes Temuco ante San Marcos de Arica, el Matador fue consultado por su futuro y marcó distancia. “¿ANFP? Jamás. La U, no he conversado con nadie. En la Federación me han nombrado mucho, es algo totalmente distinto a la ANFP. A pesar de que me ha llamado mucha gente (por la Federación), hoy no estoy pensando en hacer otra cosa. Hoy, te digo”, afirmó.

Sobre las dos listas que compiten por la presidencia de la ANFP, fue claro: “No tenemos compromiso con ninguna de las dos listas”. Los candidatos son Jorge Uauy, de Palestino, y Jorge Yunge, actual secretario general del organismo, y la votación será el 19 de noviembre.

El respaldo de la ANFA y de Mosa

Según La Tercera, el cargo de presidente de la Federación lo vincularía con la Selección, incluida la designación del nuevo entrenador de la Roja. El medio agrega que Álvarez le propondrá directamente a Salas la idea en los próximos días, después de sondear antes a Cesare Rossi, quien habría privilegiado sus obligaciones comerciales y personales en el norte.

Álvarez, en una entrevista con El Deportivo la semana pasada, situó a Salas como su candidato, según La Tercera, y apuntó a los grupos de interés que votan en la Federación. Mosa, por su parte, lo destacó en declaraciones recogidas por Cooperativa.

Salas admite que no se quedará para siempre en Temuco

En la misma conversación, Salas reconoció que no piensa quedarse para siempre en el club. “No pretendo quedarme todo el tiempo acá. Al contrario, también tengo muchas cosas por hacer en mi vida personal”, sostuvo. La Tercera agrega que la vía más clara para su salida es el traspaso de la propiedad del club, una operación que, según el medio, bordearía los US$ 4 millones.

El propio Salas aclaró que, por ahora, no hay ninguna propuesta y que no dejará al club abandonado.

Qué significa para el fútbol chileno

Esta es nuestra lectura, apoyada solo en lo reportado: el nombre del Matador aparece en dos conversaciones al mismo tiempo, la de la elección de la ANFP y la de la Federación, y él mismo separa ambas. Su respuesta actual es que hoy no piensa en otra cosa, pero el interés de la ANFA y los elogios de Mosa mantienen su nombre en circulación.

Lo próximo será la reunión que, según La Tercera, Álvarez buscará con Salas en los próximos días, y la votación de la ANFP del 19 de noviembre. Antes, puedes repasar la propuesta de lista de consenso que hizo Mosa en esta nota.