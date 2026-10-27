Datos Clave Propuesta: Aníbal Mosa planteó una lista de consenso para las elecciones de la ANFP; fue valorada, pero rechazada. Elección: jueves 19 de noviembre, entre las listas de Jorge Yunge y Jorge Uauy. Otro nombre: Marcelo Salas descartó ser candidato a la Federación de Fútbol de Chile.

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, confirmó este lunes 26 de octubre que Aníbal Mosa, timonel de Colo Colo, propuso una lista de consenso para las próximas elecciones del fútbol chileno, y que la idea fue rechazada. “Todos valoraron la propuesta de Aníbal, pero lamentablemente estamos en tierra derecha y los dos candidatos quieren ser presidente”, afirmó.

Lo que dijo Milad sobre la lista única

Milad habló con la prensa en la presentación de Banco Falabella como nuevo patrocinador de La Roja. Consultado por la iniciativa de Mosa, reconoció que “siempre es lo ideal” y que “sería ideal que hubiese una lista de consenso”.

Sin embargo, aseguró que el acuerdo no es viable: “No se da y no se va a dar”. Según el presidente de la ANFP, la propuesta busca el equilibrio “que queremos todos”, pero choca con “distintos intereses de un candidato y de otro”.

Milad también advirtió que la separación de las dos instituciones que viene obligará a ajustar la distribución de los recursos entre ambas.

Dos listas y una fecha: el 19 de noviembre

La ANFP confirmó a comienzos de octubre las listas de los dos candidatos. Por la continuidad compite Jorge Yunge, actual secretario general y mano derecha de Milad. Por la oposición va Jorge Uauy, de Palestino, con Juan Tagle, expresidente de Cruzados, como vicepresidente.

Las elecciones de la ANFP serán el jueves 19 de noviembre, y el directorio electo asumirá en enero de 2027.

Marcelo Salas descarta ser candidato a la Federación

En paralelo, el exdelantero y presidente de Deportes Temuco, Marcelo Salas, se refirió a las versiones que lo ubicaban como opción para presidir la Federación de Fútbol de Chile. Según informó Cooperativa, dijo que “eso no está en mi cabeza”.

Salas reconoció que “me ha llamado mucha gente”, pero afirmó que “yo no pienso en hacer otra cosa hoy”.

Qué significa: una elección entre dos listas

Nuestra lectura, basada solo en lo informado: con la lista de consenso descartada, la presidencia de la ANFP se resolverá con el voto de los clubes entre Yunge y Uauy. Las fuentes consultadas no informan hacia qué lista se inclinará cada club, incluido Colo Colo, que ahora tiene a su presidente como impulsor de la fórmula que no prosperó.

El tema se suma a un cierre de temporada cargado de decisiones en Quilín, como la denuncia contra la UC que contamos en esta nota. La próxima fecha clave es el 19 de noviembre, cuando los clubes voten.