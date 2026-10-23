Palestino recibe a Colo Colo este domingo 25 de octubre a las 17:30 horas en el estadio Santa Laura, por la fecha 25 de la Liga de Primera. El partido se transmite por TNT Sports Premium y HBO Max, según el sitio oficial de Palestino.

Hora y estadio

Fecha: domingo 25 de octubre.

domingo 25 de octubre. Hora: 17:30 horas (Chile).

17:30 horas (Chile). Estadio: Santa Laura, en Independencia.

Santa Laura, en Independencia. Árbitro: Piero Maza, según Palestino.

Transmisión en Chile

TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: HBO Max.

El horario y el estadio coinciden con la programación de la fecha. El club local informó además que las puertas abren a las 15:30 horas.

¿Cómo llegan Palestino y Colo Colo?

Colo Colo es líder con 54 puntos tras 24 fechas, pero llega con tres partidos sin ganar y después de caer en la última fecha. Claudio Aquino y Fernando de Paul volverían a ser considerados. Ya contamos cómo recupera piezas el Cacique.

Palestino es quinto con 37 puntos y su último partido fue un 2-2 ante Deportes Limache. El club informa que Nelson Da Silva lidera a sus goleadores con 13 tantos en la temporada.

Entradas e ingreso al estadio

Según Palestino, las entradas para sus hinchas se compran en Ticketmaster.cl y el acceso es por calle Santa Laura. Es obligatorio presentar la cédula de identidad para entrar al recinto.

El probable once de Colo Colo

La formación que se proyecta en la previa tiene a Vozinha en el arco, Jonathan Villagra, Iván Román y Joaquín Sosa en defensa, Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez y Gedeón Díaz en el medio, y Javier Correa y Lautaro Pastrán arriba. Es una proyección y no una nómina oficial.

El último antecedente y los técnicos

Palestino ganó 1-0 el duelo anterior, el 19 de abril en el Monumental, con gol de Dilan Zúñiga a los 33 minutos. Este domingo será además el primer cruce entre Guillermo Farré y Fernando Ortiz como entrenadores, que ya se habían enfrentado como jugadores en Argentina.

La fecha 25 sigue el lunes 26 con otro partido de los grandes: Universidad de Chile vs Everton, a las 18:00 horas en Rancagua.