Datos Clave El partido: Colo Colo visita a Palestino el domingo 25 de octubre a las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura, por la fecha 25. Los regresos: Claudio Aquino y Fernando de Paul ya están en condiciones de ser citados tras meses de baja. La urgencia: El Cacique llega con tres partidos sin ganar y quiere sostener su ventaja en la cima de la Liga de Primera.

Colo Colo recibe buenas noticias en la previa de un duelo clave. El técnico Fernando Ortiz recuperó a Claudio Aquino y a Fernando de Paul, dos jugadores que estuvieron varios meses fuera por lesión, de cara a la visita a Palestino de este domingo 25 de octubre, a las 17:30 horas, en el Estadio Santa Laura.

Según informó Redgol, ambos ya están en condiciones de ser citados y el entrenador evalúa incluirlos en la nómina para el partido válido por la fecha 25 de la Liga de Primera.

Ortiz celebra el regreso de Aquino

El volante argentino no juega desde el 9 de agosto, cuando estuvo cuatro minutos en cancha en la victoria por 2-1 sobre Unión La Calera y sufrió una lesión en la rodilla, de acuerdo con Redgol.

Ortiz se mostró contento con su evolución. “Claudio ya hace más de una semana que está trabajando a la par de sus compañeros, está agarrando ese ritmo de juego y de fútbol que a mi modo de ver requiere para ser considerado y me pone feliz por él”, afirmó el DT albo.

En el caso de De Paul, el arquero sufrió en abril una desinserción del isquiotibial derecho que lo obligó a pasar por el quirófano, según el mismo medio. Su regreso le da a Ortiz una alternativa más en el arco en el cierre del torneo.

A ellos se suma Maximiliano Romero, que dejó atrás una lesión en el muslo derecho y ya está a disposición del entrenador, como detalló DaleAlbo. El mismo medio reportó que Marcos Bolados sufrió un desgarro.

La formación que ensaya Colo Colo para Santa Laura

De acuerdo con lo informado por el periodista Rodrigo Gómez, de Radio Cooperativa, y recogido por DaleAlbo, Ortiz ensaya un equipo con Vozinha en el arco; Jonathan Villagra, Iván Román y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez y Gedeón Díaz en el mediocampo; y Javier Correa con Lautaro Pastrán en ataque.

Todavía quedan entrenamientos por delante y hay dudas por resolver. DaleAlbo apunta que aún no está claro si Vozinha estará disponible o si viajará a Londres para la gala del Balón de Oro, prevista para el lunes 26 de octubre, un tema que en Al Aire Libre ya revisamos en esta nota sobre sus viajes. También está por verse si Vidal se mantiene en el mediocampo o vuelve a su posición de líbero.

Qué significa para Colo Colo

El momento obliga. Según Redgol, el Cacique suma tres partidos sin ganar en la Liga de Primera, con empates ante Huachipato y Deportes Concepción y una caída ante Coquimbo Unido, lo que permitió que Universidad de Chile se acercara en la tabla. DaleAlbo, en tanto, plantea que el equipo debe ganar para mantener la ventaja de nueve puntos en la cima.

En ese contexto, recuperar a jugadores con experiencia como Aquino y De Paul amplía las opciones de Ortiz para la recta final, en la que quedan seis fechas por disputar.

Colo Colo enfrentará a Palestino este domingo a las 17:30 horas en Santa Laura, en un partido que puede marcar el rumbo del cuadro albo en la pelea por el título.

Fuentes: Redgol, DaleAlbo, Radio Maray, PrensaFútbol.