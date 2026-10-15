Datos Clave Nuevo escenario: Palestino recibirá a Colo Colo en el Estadio Santa Laura, dejando atrás su habitual localía en La Cisterna. Fecha y hora: El partido está programado para el domingo 25 de octubre, a las 17:30 horas. Aforo esperado: Se proyecta la presencia de entre 12.000 y 14.000 espectadores, a la espera de la confirmación definitiva.

Palestino ya definió dónde jugará uno de sus partidos más importantes de la recta final de la temporada. El conjunto árabe confirmó el traslado de su localía al Estadio Santa Laura para recibir a Colo Colo, por la fecha 25 de la Liga de Primera 2026.

La decisión implica dejar el estadio de La Cisterna y trasladar el compromiso hasta Independencia, en un encuentro que tendrá repercusiones para ambos equipos en la lucha por sus objetivos en el campeonato.

El cambio de recinto había sido adelantado por ADN Deportes y quedó confirmado con la programación publicada por la ANFP en el sitio oficial del Campeonato Chileno.

¿Cuándo y dónde jugarán Palestino y Colo Colo?

El encuentro se disputará el domingo 25 de octubre, a las 17:30 horas, en el Estadio Santa Laura. Por ahora, esa programación se mantiene sin modificaciones.

Uno de los puntos que todavía debe quedar resuelto es el aforo autorizado para el compromiso. Las estimaciones apuntan a que el recinto podría recibir entre 12.000 y 14.000 personas, aunque la cifra definitiva deberá confirmarse durante los próximos días.

El partido podría contar con una importante presencia de hinchas albos, considerando la convocatoria que suele generar Colo Colo cuando juega en condición de visitante.

Un partido importante para los dos equipos

El cambio de estadio se produce en la antesala de un duelo que puede influir en las aspiraciones de ambos clubes. Palestino, dirigido por Guillermo Farré, viene de igualar 2-2 ante Deportes Limache y se ubica quinto en la tabla, con 37 puntos. El equipo árabe buscará sumar para acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.

Colo Colo, por su parte, necesita recuperarse después de la goleada por 5-2 ante Coquimbo Unido, resultado que dejó su ventaja sobre Universidad de Chile en nueve puntos.

El equipo de Fernando Ortiz intentará volver a los triunfos para mantener distancia en el liderato, mientras Palestino buscará aprovechar su localía para sumar ante uno de los principales protagonistas del torneo.

Con el recinto ya definido, ahora la atención estará puesta en la preparación del encuentro y en la confirmación del aforo que permitirá recibir a los hinchas en Santa Laura.