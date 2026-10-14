Datos Clave Viaje a Londres: Vozinha asistirá a la gala del Balón de Oro el 26 de octubre y no alcanzaría a estar ante Palestino, el día anterior. Fecha FIFA: La ventana del 9 al 17 de noviembre podría coincidir con las semifinales de Copa Chile, cuyas fechas aún no están confirmadas. Renovación: Según TNT Sports, el arquero necesita disputar el 50% de los minutos establecidos para activar la extensión de su contrato.

Vozinha enfrenta semanas decisivas en Colo Colo, no solo por la parte final del campeonato, sino que también por su futuro. El arquero caboverdiano tiene compromisos fuera del país que podrían afectar su disponibilidad y, al mismo tiempo, su continuidad, la cual estaría condicionada por una cláusula contractual que exige alcanzar un determinado porcentaje de minutos.

La ceremonia del Balón de Oro y la próxima fecha FIFA, harían que el portero albo se pierda al menos tres partidos claves para el Cacique.

Los partidos que podría perderse Vozinha

Según informó el periodista Rodrigo Gómez, el viaje a Londres a la ceremonia donde Vozinha está nominado como mejor arquero, impediría que el guardameta esté ante Palestino, el 25 de octubre. Su regreso se produciría poco antes del partido frente a Universidad de Concepción, previsto para el fin de semana del 31 de octubre y 1 de noviembre.

Luego, Colo Colo visitará a Ñublense el fin de semana del 7 de noviembre. Entre el 9 y el 17 habrá fecha FIFA y, si el portero es convocado por Cabo Verde, podría ausentarse de los entrenamientos y compromisos de esas fechas.

Las semifinales de Copa Chile podrían cruzarse con ese período, pero todavía no tienen programación confirmada. Además, los albos deben disputar el segundo tiempo ante Puerto Montt por la vuelta de los cuartos de final., por lo que su clasificación no está asegurada.

Finalmente, el clásico contra Universidad Católica está previsto para el fin de semana del 21 de noviembre. Si se juega el sábado 21 y el caboverdiano debe cumplir con su selección hasta el día 17, regresaría apenas tres días antes del encuentro.

La cláusula que amenaza su renovación

De acuerdo con TNT Sports, Vozinha necesita disputar el 50% de los minutos establecidos en su contrato para activar la renovación automática. Con ausencias previstas y una participación que debe aumentar, el cumplimiento de esa condición aparece como un desafío para el arquero.

Su futuro dependerá de los minutos que consiga sumar y de cómo se resuelva el calendario de Colo Colo en el cierre de la temporada, algo que se ve cada vez más complicado para el africano.