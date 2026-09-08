Datos Clave La confirmación: La cuenta oficial del Balón de Oro publicó la gráfica de nominación del portero, etiquetando a las redes sociales de Colo Colo. El hito: Vozinha es el primer jugador en la historia de Cabo Verde en ser nominado a un premio en la prestigiosa ceremonia. Su Mundial: El portero de 40 años terminó la Copa del Mundo con 18 atajadas en cuatro partidos disputados.

El fútbol chileno recibió una noticia de impacto planetario que de seguro llenará de orgullo a los hinchas albos. Después de brillar en la histórica campaña de Cabo Verde en la Copa del Mundo de 2026, Vozinha ha ganado un protagonismo superlativo. A sus 40 años, el actual portero de Colo Colo fue uno de los grandes nombres del torneo y ahora recibió su primera nominación al premio de Arquero de la Temporada en la ceremonia del Ballon d’Or.

La noticia consagra el inmejorable presente del experimentado jugador. A través de sus redes sociales oficiales, la organización del galardón publicó una gráfica con el texto en inglés “Nominated for the 2026 Men’s Goalkeeper of the Year” (Trofeo Yashin). Con esta postulación, el guardameta se transformó oficialmente en el primer futbolista caboverdiano en ser nominado a un galardón en la ceremonia del Balón de Oro.

El héroe de Cabo Verde: los récords de Vozinha en el Mundial

La clasificación de la pequeña nación de África Occidental ya era un hito, siendo el tercer país más pequeño en llegar a un Mundial, detrás de Curazao (2026) e Islandia (2018). Sin embargo, la actuación de la selección fue sorpresiva, especialmente al caer en un grupo con gigantes como España y Uruguay.

El gran responsable del milagro en la cancha fue el veterano portero. A los 40 años y 30 días de edad al momento de jugar, Vozinha se convirtió en el jugador más veterano en disputar el debut de un país en una Copa del Mundo, y en el noveno arquero más longevo en participar en toda la historia del certamen.

Sus actuaciones fueron una verdadera muralla. En el debut ante España, que terminó con un 74% de posesión para los europeos, el portero realizó siete atajadas fundamentales para mantener el 0-0 en el marcador. Como España terminó conquistando el título posteriormente, Cabo Verde se convirtió en la primera selección africana en no recibir goles en un partido de Mundial contra la futura escuadra campeona.

Posteriormente, fue clave en el empate 2-2 ante Uruguay y sumó otro arco en cero en el 0-0 contra Arabia Saudita, logrando que su país avanzara invicto a la fase eliminatoria. En el mata-mata frente a Argentina, que se definió en la prórroga con victoria sudamericana por 3-2, el meta de Colo Colo realizó ocho intervenciones, incluyendo una atajada a corta distancia a Lionel Messi.

En total, Vozinha sumó 18 atajadas en la competencia. A lo largo de los registros de la Copa del Mundo, solo Dino Zoff (27 atajadas en 1982) y Peter Shilton (28 atajadas en 1990) lograron más tapadas en una sola edición teniendo 40 años o más.

El impacto mediático de Vozinha tras el torneo ha sido arrollador en todas las esferas. Los aficionados lo eligieron para integrar la selección ideal de la Copa del Mundo. En su país natal, la isla de Santiago bautizó una calle con su nombre en la ciudad de São Miguel para honrar su legado. Como si fuera poco, en junio de este año una especie de babosa de mar fue formalmente identificada y bautizada como “Aldisa vozinhai” en honor al jugador.

Su fama también destrozó los límites digitales. Hasta septiembre de 2026, el perfil de Instagram de Vozinha acumulaba la brutal cifra de más de 29 millones de seguidores. Esta impresionante estadística lo posiciona cómodamente como el arquero (en actividad o retirado) con más seguidores en todo el mundo, superando a leyendas como Iker Casillas (20,4 millones), Keylor Navas (19,1 millones), Thibaut Courtois (18,4 millones) y Emiliano “Dibu” Martínez (16,8 millones).

Ahora, el jugador disfruta de este dulce momento vistiendo la camiseta del “Cacique” en Sudamérica, coronando una temporada de ensueño con su flamante nominación al Balón de Oro.

¿Contra quiénes compite Vozinha por el premio a Mejor Arquero?

Con su inclusión, el meta caboverdiano se transformó en el primer jugador en la historia de Colo Colo en ser convocado para algún galardón de esta ceremonia. De hecho, a nivel de fútbol chileno, es apenas el segundo representante en un premio internacional de esta magnitud, recordando a Alejandro Camargo, quien fue nominado al Premio Puskas en 2017.

En la nómina de lujo, el meta del cuadro popular compite mano a mano contra la absoluta élite mundial. Entre sus rivales directos asoman consagrados como el belga Thibaut Courtois (Real Madrid) y el argentino Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa/Chelsea), además de un trío de españoles: Unai Simón (Athletic de Bilbao), David Raya (Arsenal) y Joan García (Barcelona).

El selecto listado de 10 aspirantes lo completan el ruso Matvey Safonov (París Saint-Germain); el suizo Gregor Kobel (Borussia Dortmund); el marroquí Yassine Bounou (Al-Hilal) y el senegalés Édouard Mendy (Al-Ahli).

¿Cuándo será la ceremonia del Balón de Oro 2026?

Si bien durante la presente jornada se dieron a conocer todos los nominados a las distintas categorías que galardona France Football, los fanáticos albos deberán armarse de paciencia para conocer si su arquero logra quedarse con el trofeo. La ceremonia oficial de premiación se llevará a cabo el próximo 26 de octubre, fecha en la que los ojos del mundo (y de Macul) estarán puestos en la gala.