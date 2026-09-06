Colo Colo enredó puntos por segunda vez en el Campeonato Nacional 2026, ya que igualó sin goles en condición de visitante frente a Huachipato por la fecha 22 de la división de honor. El Cacique fue gran protagonista del cotejo, pero no logró abrir el marcador ante los Acereros que rescataron un punto en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

El duelo no se jugó en Talcahuano meramente por decisión de Huachipato y fue trasladado hasta Concepción, lo que generó un dolor de cabeza a Fernando Ortiz, quien no quedó para nada conforme con el estado del terreno de juego del Ester Roa Rebolledo, dando una feroz crítica tras la igualdad de su equipo ante los Siderúrgicos.

Ortiz estalla con el estado del Ester Roa Rebolledo

Tras el pitazo final y la igualdad del compromiso entre albos y acereros, Fernando Ortiz realizó su análisis del encuentro junto a los micrófonos de TNT Sports, y se descargó con el estado del terreno de juego, el cual apuntó que le jugó una mala pasada a Colo Colo en el desarrollo del partido ante Huachipato.

“Buscamos el partido. Fuimos un equipo agresivo a la hora de concretar, pero no lo logramos. No quiero ser reiterativo ni buscar excusas, pero con este campo de juego no se puede jugar. Cuando no se puede jugar es muy difícil controlar, tiene muchos botes y el balón pica bastantes, pero bueno, se sumó”, señaló el Tano, quien quedó bastante inconforme con el estado del terreno de juego del Estadio Ester Roa Rebolledo, pero rescató que su equipo sumó un punto en condición de visitante.

Las críticas de Ortiz se suman a las que realizó durante la semana el administrador del estadio de Collao, Eric Tilleria, quien en su diagnóstico previo al encuentro señaló que el terreno de juego no estaba en condiciones para que se dispute el partido, al señalar que, “La cancha está complicada, está muy difícil, no está para jugar fútbol profesional según nuestra opinión técnica, pero los entes que están a cargo de esto no somos nosotros”.