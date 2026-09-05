Datos Clave La novedad: Vozinha será titular por primera vez en la Liga de Primera. Otros cambios: Iván Román y Erick Wiemberg entran por las bajas de Villagra y Sosa. El partido: Colo Colo visita a Huachipato este domingo a las 17:00 horas.

Fernando Ortiz ya no tiene dudas sobre el equipo que usará este domingo. El técnico de Colo Colo confirmó en la conferencia de prensa del viernes la principal novedad de cara a la visita a Huachipato: por primera vez en el Campeonato Nacional, Vozinha será titular en el arco albo.

El equipo viajó este sábado hacia Concepción, tras completar su último entrenamiento en Pedrero, con la formación prácticamente resuelta para el partido en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Tres bajas que explican los ajustes

El cambio en la portería no es el único. Jonathan Villagra y Joaquín Sosa quedan fuera por las lesiones que sufrieron en el partido ante Audax Italiano, y sus lugares en la última línea los ocuparán Iván Román y Erick Wiemberg, quienes acompañarán a Arturo Vidal.

En el ataque, el ajuste responde a un motivo distinto: Javier Correa cumple la sanción de dos fechas que le impuso el Tribunal de Disciplina, por lo que Maximiliano Romero asumirá su lugar en la ofensiva.

La formación completa que definió Ortiz

Con estos tres movimientos, el posible equipo del Cacique sería: Vozinha; Iván Román, Vidal, Erick Wiemberg; Jeyson Rojas, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Diego Ulloa, Lautaro Pastrán; Leandro Hernández y Romero.

Colo Colo buscará mantener su paso firme hacia el título del Campeonato Nacional, en un compromiso que se disputará este domingo a las 17:00 horas en el Ester Roa Rebolledo.