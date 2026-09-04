Datos Clave Vozinha confirmado: El golero caboverdiano será titular ante Huachipato. La decisión de Ortiz: El Tano explicó por qué cambia de arquero con un mensaje directo a Gabriel Maureira. ¿Cuándo juega Colo Colo?: Los Albos visitan a Huachipato el domingo 6 de septiembre desde las 17:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

Habrá debut liguero en la fecha 22 del Campeonato Nacional 2026, ya que durante la conferencia de prensa de esta jornada, Fernando Ortiz confirmó que para el duelo entre Colo Colo y Huachipato el portero designado será Vozinha, quien no había debutado en la liga nacional con la camiseta de los albos.

Desde su arribo al país, el golero proveniente de Cabo Verde solo ha disputado un partido, y fue por la sexta fecha de la Copa Chile 2026, donde mantuvo su arco en cero ante Unión Española. Tras la confirmación sobre quién será el golero para enfrentar a los Acereros, el técnico albo explicó el por qué tomó esa decisión, dejando un claro mensaje a Gabriel Maureira, quien venía siendo el portero titular del Cacique.

Ortiz explica el cambio de Vozinha por Maureira

En reunión con los medios en las dependencias del Estadio Monumental, Fernando Ortiz fue consultado sobre quién será el portero de Colo Colo para visitar a Huachipato, y el técnico confirmó que Vozinha iniciará bajo los tres tubos para hacer su debut en el Campeonato Nacional 2026. Tras confirmar el cambio de arquero, el Tano explicó por qué decidió mandar a la banca de suplentes a Gabriel Maureira.

“Josimar (Vozinha) va a atajar el domingo. Lo decidí. No es que Gabriel haya perdido su puesto o que no estén a la par en competencia. Quiero ver a Josimar en cancha. Se lo comenté a los dos y él (Vozinha) va a iniciar en el duelo ante Huachipato”, señaló el técnico de Colo Colo, dando a conocer de qué se trata de una decisión técnica el reemplazo de arquero.

Además, Ortiz recalcó de que no existía un fundamento extra para sacar de la titularidad a Maureira de la portería, sino que se trataba meramente de una decisión para ver al golero caboverdiano en competencia, al mencionar que, “No tengo un fundamento para decir que Gabriel hizo algo, sino que creo que es el momento indicado donde la competencia de los dos es muy buena. Quiero ver a Josimar. Gabriel lo ha hecho de muy buena manera. No estoy inconforme o algo por el estilo con él”

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo tendrá que viajar hasta la Octava Región del país para enfrentar a Huachipato, quien tuvo que cambiar su localía para la fecha 22 del Campeonato Nacional 2026. El choque entre Acereros y Albos se disputará este domingo 6 de septiembre a partir de las 17:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.