Noticias de Colo Colo hoy 4 de septiembre: La decisión sobre Vidal, un árbitro bajo lupa y alerta en el Monumental
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Carla Bernucci
La dirigencia de Blanco y Negro definió la fecha exacta para negociar la renovación de Arturo Vidal y el resto del plantel. En la cancha, Fernando Ortiz prepara una sorpresa titular en el arco para visitar a Huachipato bajo el arbitraje del polémico Gastón Philippe. Además, el Estadio Monumental podría cerrar sus puertas en Copa Chile por culpa de un millonario concierto.
La tensión sigue instalada en las oficinas de Blanco y Negro tras el duro castigo del Tribunal de Disciplina a Javier Correa. La molestia dirigencial es evidente, pero en Macul optaron por la ironía a la hora de decidir si responderían con la misma moneda denunciando al capitán azul, revelando un crudo análisis sobre el nivel del mediocampista rival. Esta guerra de escritorios ocurre justo en la antesala de un complejo viaje a Concepción, donde Colo Colo visitará a Huachipato con un equipo reestructurado por las bajas, lidiando nuevamente con la designación de Gastón Philippe, un árbitro que ostenta un tenso historial de decisiones perjudiciales y conflictos directos con el técnico Fernando Ortiz.
En medio de la polémica, el calendario y las gestiones contractuales no dan tregua al líder exclusivo del campeonato. La dirigencia ya fijó las fechas clave para abordar el delicado tema de las renovaciones del plantel, dándole por fin una hoja de ruta a la inquietud de referentes como Arturo Vidal. En lo deportivo, el arco también experimentará rotaciones estratégicas obligadas: Vozinha se perfila como titular este domingo por un motivo estrictamente ligado a sus obligaciones internacionales, relegando a Gabriel Maureira. Sin embargo, el mayor dolor de cabeza logístico asoma a fin de mes, ya que un multitudinario evento musical amenaza con inhabilitar el césped del Estadio Monumental para la definición de la Copa Chile, obligando a la concesionaria a buscar un plan de contingencia de emergencia.
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Sigue en Alairelibre.cl la confirmación de la formación estelar de Fernando Ortiz, el estado de la cancha en Concepción y el minuto a minuto del tenso duelo ante Huachipato bajo el arbitraje de Gastón Philippe.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).