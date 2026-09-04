Datos Clave Fechas para el “King”: ByN definió que las charlas para renovar los contratos del plantel —incluido el de Arturo Vidal— iniciarán entre fines de octubre y la primera semana de noviembre. Los casos más complejos se evaluarán recién en diciembre. Alerta en el Monumental: El masivo concierto de Romeo Santos y Prince Royce agendado para el 20 de septiembre amenaza con destrozar la cancha de Macul, obligando a la concesionaria a evaluar el traslado de su localía al Estadio Nacional para la revancha de Copa Chile ante Audax Italiano. Árbitro “enemigo” y sorpresa titular: Gastón Philippe, juez con un largo historial de polémicas en contra del Cacique (incluyendo la expulsión de Fernando Ortiz), dirigirá el choque ante Huachipato. Para dicho partido, el arquero Vozinha será titular relegando a Maureira, y Maximiliano Romero reemplazará al suspendido Correa.

La tensión sigue instalada en las oficinas de Blanco y Negro tras el duro castigo del Tribunal de Disciplina a Javier Correa. La molestia dirigencial es evidente, pero en Macul optaron por la ironía a la hora de decidir si responderían con la misma moneda denunciando al capitán azul, revelando un crudo análisis sobre el nivel del mediocampista rival. Esta guerra de escritorios ocurre justo en la antesala de un complejo viaje a Concepción, donde Colo Colo visitará a Huachipato con un equipo reestructurado por las bajas, lidiando nuevamente con la designación de Gastón Philippe, un árbitro que ostenta un tenso historial de decisiones perjudiciales y conflictos directos con el técnico Fernando Ortiz.

En medio de la polémica, el calendario y las gestiones contractuales no dan tregua al líder exclusivo del campeonato. La dirigencia ya fijó las fechas clave para abordar el delicado tema de las renovaciones del plantel, dándole por fin una hoja de ruta a la inquietud de referentes como Arturo Vidal. En lo deportivo, el arco también experimentará rotaciones estratégicas obligadas: Vozinha se perfila como titular este domingo por un motivo estrictamente ligado a sus obligaciones internacionales, relegando a Gabriel Maureira. Sin embargo, el mayor dolor de cabeza logístico asoma a fin de mes, ya que un multitudinario evento musical amenaza con inhabilitar el césped del Estadio Monumental para la definición de la Copa Chile, obligando a la concesionaria a buscar un plan de contingencia de emergencia.

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Sigue en Alairelibre.cl la confirmación de la formación estelar de Fernando Ortiz, el estado de la cancha en Concepción y el minuto a minuto del tenso duelo ante Huachipato bajo el arbitraje de Gastón Philippe.