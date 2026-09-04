Datos Clave El hecho: Fernando Ortiz sentará a Gabriel Maureira para darle la titularidad en el torneo al arquero africano este domingo ante Huachipato. El problema: Vozinha será convocado por Cabo Verde, mientras que Maureira se irá con La Roja juvenil a los Juegos Odesur en Argentina. La consecuencia: el “Cacique” sufrirá la baja simultánea de sus dos porteros principales para disputar la próxima llave de octavos de final de Copa Chile.

Colo Colo busca mantener su tranco ganador rumbo a la anhelada estrella 35 del fútbol chileno. Para la visita de este domingo a la Región del Biobío, ya era un secreto a voces que el cuerpo técnico liderado por Fernando Ortiz preparaba un movimiento mayor: sentar a Gabriel Maureira para darle el arco a Vozinha.

El portero caboverdiano, quien ya sumó minutos oficiales en la Copa Chile, entrenó durante toda la semana en el equipo estelar y será el meta indiscutido para enfrentar a Huachipato en el Estadio Ester Roa.

Sin embargo, lo que faltaba por conocer era la verdadera razón detrás de esta decisión. Aunque en redes sociales se rumoreó que la inclusión del africano respondía a una exigencia de minutos en su contrato, la realidad es que existe un motivo aún más oculto.

¿Por qué Vozinha desplazó a Maureira de cara al duelo con Huachipato?

La sorpresiva decisión táctica de Ortiz no pasa por rendimiento deportivo, sino que responde a un complejo escenario de selecciones que dejará al “Cacique” en alerta máxima durante las próximas semanas.

A fines de septiembre se vivirá una extensa Fecha FIFA. En ese contexto, el combinado de Cabo Verde enfrentará a Ruanda el próximo 29 de septiembre por las clasificatorias a la Copa Africana de Naciones. Al ser el arquero figura de su país, la convocatoria de Vozinha es inminente.

Por lo mismo, el meta se perderá la llave de octavos de final de Copa Chile frente a Audax Italiano (agendada para el 22 y 25 del mes en curso). Para evitar que llegue sin ritmo a esos duelos con su selección, el cuerpo técnico albo decidió adelantar de urgencia su rodaje en el Campeonato Nacional.

El grave problema de Colo Colo: ¿Quién atajará en la Copa Chile?

Con Vozinha inhabilitado por la Fecha FIFA, la lógica indicaría que Gabriel Maureira asumiría la responsabilidad ante los itálicos, pero el panorama se complicó y explica por qué tampoco es la prioridad número uno hoy.

Y es que entre el 12 y el 26 de septiembre se disputarán los Juegos Odesur 2026 en Argentina. La Roja juvenil estará presente y la delegación incluiría precisamente a Maureira, dejando a Colo Colo sin sus dos guardametas estelares exactamente al mismo tiempo.

Frente a este insólito choque de calendarios internacionales, el técnico de los albos tendrá que recurrir a sus variantes alternativas: el joven Eduardo Villanueva o esperar que el experimentado Fernando de Paul esté completamente recuperado de su lesión para custodiar el arco copero.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Huachipato?

El duelo entre albos y “acereros”, válido por la fecha 22 del Campeonato Nacional, está programado para este domingo 6 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Ester Roa de Concepción.