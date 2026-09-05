Datos Clave El problema: El Monumental podría no estar disponible tras el show de Romeo Santos y Prince Royce. La solución: Colo Colo ya reservó el Estadio Nacional como respaldo para el partido de vuelta. La fecha clave: Colo Colo recibiría a Audax el viernes 25 de septiembre.

Colo Colo no esperó a que el problema se le viniera encima. Según información de Cacique Pasión, el club ya reservó el Estadio Nacional como respaldo para su partido de vuelta ante Audax Italiano por los octavos de final de la Copa Chile, adelantándose a un cruce de agenda que amenaza con dejarlo sin su propia casa.

El origen del problema está en el calendario musical. El Monumental tiene programado para el domingo 20 de septiembre el concierto conjunto de Romeo Santos y Prince Royce, apenas cinco días antes de que el Cacique deba recibir a Audax el viernes 25. El tiempo necesario para desmontar el escenario y dejar la cancha en condiciones supera el margen disponible antes del partido.

Por qué la reserva llega con tanta anticipación

La decisión de asegurar el Nacional con tiempo responde a una lección ya aprendida por el club esta misma temporada: los problemas de cancha en otros recintos, sumados a la preocupación pública que el propio Fernando Ortiz ha expresado por el estado de distintos campos de juego, hicieron que la dirigencia prefiriera no arriesgarse a último minuto.

Un problema que se repite en la otra punta de la llave

El cruce entre fútbol y espectáculos no es exclusivo de Colo Colo. Para el duelo de ida, fijado el martes 22 de septiembre, Audax Italiano tampoco podrá hacer de local en el Estadio Bicentenario de La Florida, esta vez por el montaje del show de Robbie Williams, programado para el domingo 27. Ese doble cruce de agendas abre la posibilidad de que ambos partidos de la serie terminen jugándose en Ñuñoa.

Lo que viene para Colo Colo antes de la Copa Chile

Antes de llegar a esta llave, el equipo de Macul todavía tiene compromisos por el Campeonato Nacional: visita a Huachipato este domingo y recibe a Deportes Concepción el 13 de septiembre. Tras resolver la serie ante Audax, el plantel entrará en un receso de poco más de dos semanas por la fecha FIFA, antes de volver a jugar el 11 de octubre ante Coquimbo Unido.