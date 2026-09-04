Huachipato y Colo Colo se enfrentan por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2026, en un duelo que se jugará en el Ester Roa Rebolledo de Concepción y no en el CAP Acero, ya que la cancha de Talcahuano quedó en malas condiciones tras un partido de rugby entre Chile y Uruguay. El Cacique llega como líder absoluto con 52 puntos y viene de golear, mientras que los acereros, duodécimos con 24 unidades, arrastran cinco fechas sin ganar.

El historial de la temporada está dividido: Colo Colo ganó 2-0 en el Monumental por el Campeonato Nacional y 1-0 en la Copa de la Liga, pero Huachipato se impuso 1-0 en Talcahuano en la revancha copera.

¿Dónde ver EN VIVO Huachipato vs Colo Colo?

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Huachipato vs Colo Colo?

Fecha: Domingo 6 de septiembre

Domingo 6 de septiembre Hora: 17:00 horas

17:00 horas Estadio: Ester Roa Rebolledo (Concepción)

Árbitros de Huachipato vs Colo Colo

Árbitro: Gastón Philippe

1er asistente: Alejandro Molina

2do asistente: Manuel Marín

4to árbitro: Manuel Vergara

VAR: Piero Maza

AVAR: Edson Cisternas

¿Cómo llegan Huachipato vs Colo Colo?

Huachipato no encuentra el rumbo. Los acereros de Jaime García cayeron 1-3 ante Deportes Limache en su última presentación completa, resultado que estiró a cinco su racha sin victorias, con doce goles en contra en solo tres partidos. Su duelo del domingo pasado ante Coquimbo Unido quedó suspendido cuando ganaban 1-0 con gol de Sergio Núñez, luego de que bombas de estruendo lanzadas desde la barra local impactaran al arquero Christian Bravo en el Sánchez Rumoroso.

Colo Colo, en cambio, llega en su mejor momento. El Cacique de Fernando Ortiz goleó 5-1 a Audax Italiano en el Monumental, con doblete de Javier Correa, doblete de Leandro Hernández y un tanto de Lautaro Pastrán, y encadenó cuatro triunfos consecutivos que lo tienen con 52 unidades y una amplia ventaja en la cima. Para este viaje, eso sí, tendrá dos bajas sensibles: Correa cumple la primera de las dos fechas de suspensión que le impuso el Tribunal de Disciplina por sus gestos en el Superclásico, y Jonathan Villagra no viajó a Concepción por una molestia en la rodilla.

Formaciones de Huachipato vs Colo Colo

Posible formación de Huachipato: Sebastián Mella; Nelson Guaiquil, Rafael Caroca, Pablo Vargas, Maicol León; Claudio Sepúlveda, Martín Cañete, Sergio Núñez; Cris Martínez, Lionel Altamirano y Mario Briceño. DT: Jaime García.

Posible formación de Colo Colo: Vozinha; Iván Roman, Arturo Vidal, Alonso Olguín; Jeyson Rojas, Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Diego Ulloa; Lautaro Pastrán, Leandro Hernandez y Maximiliano Romero. DT: Fernando Ortiz.