Datos Clave La cancha: El césped del Ester Roa Rebolledo de Concepción se ha visto afectado por las lluvias y la cantidad de partidos que ha albergado. El partido: Colo Colo visitará a Huachipato en el reducto penquista este domingo 6 de septiembre. La crítica: Fernando Ortiz estalló por las condiciones del césped y apuntó contra las autoridades.

Colo Colo visitará este domingo a Huachipato en el Ester Roa Rebolledo por la fecha 22 del Campeonato Nacional. Los albos, que buscarán extender su distancia y dar un paso más hacia el título, se encuentran preocupados por un factor clave: el estado de la cancha.

Esto porque el césped del recinto penquista ha sufrido daños significativos producto de los frentes de mal tiempo que han afectado a la región del BioBío, pero también a la cantidad de partidos que ha albergado en el último tiempo. Por ello, Fernando Ortiz fue crítico respecto a las condiciones en las que se desarrollará el duelo.

Fernando Ortiz fue crítico con la cancha del Ester Roa

El entrenador del Cacique se salió de su libreto y cuestionó duramente el estado de la cancha donde visitarán a los acereros. “Esperemos que tenga las mínimas condiciones para poder jugar, que no lo creo”, dijo de entrada.

“Podemos hablar de millones de cosas, no solo de las lesiones, sino del juego en sí. No olvidemos que hay tres equipos que juegan todas las semanas allí. Tendría que intervenir la gente adecuada y responsable sobre eso”, agregó.

“Ya lo vimos en el partido anterior y no se podía jugar. Va a estar igual, no va a cambiar en nada”, insistió el ‘Tano’ en conferencia de prensa.

Ortiz apuntó a las autoridades por la cancha de Concepción

Sin embargo, el reclamo del entrenador argentino fue más allá y apuntó contra las autoridades que autorizan los partidos en el Ester Roa Rebolledo pese a las condiciones en las que se encuentra la cancha.

“Hay lesiones, juego aburrido, muchas condiciones que el campo no te permite hacer. Pero nosotros nos manifestamos y los que tienen que tomar decisiones tienen los oídos tapados”, lanzó.

“Así que ‘siga, siga’, habrá que adaptarse y tratar de hacer el mejor partido que podamos dentro de las malísimas condiciones de la cancha”, sentenció Ortiz.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo juega este domingo 6 de septiembre a las 17:00 horas frente a Huachipato en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción. El partido es válido por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2026.