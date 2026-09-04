Datos Clave La planificación: Colo Colo comenzó a trabajar en la conformación del plantel para el próximo año. Los cortados: Dos futbolistas que llegaron este año no continuarían el 2027 en el club debido a su desempeño. Los que siguen: Por el contrario, Blanco y Negro buscará retener a dos de sus principales figuras con miras a la próxima temporada.

Colo Colo está cada vez más cerca de conseguir su estrella 35. Los albos son líderes absolutos del Campeonato Nacional con 16 puntos de ventaja, por lo que el título parece inminente.

El Cacique, además, tiene prácticamente asegurada su participación en la próxima Copa Libertadores. Por ello, la dirigencia de Blanco y Negro comenzó a trabajar en la conformación del plantel para la temporada 2027 y dos jugadores aparecen como los primeros cortados.

Los dos cortados de Colo Colo para el 2027

De acuerdo a la información entregada por ADN Deportes, la directiva proyecta la salida de dos jugadores del plantel, cuyos nombres están definidos. Ambos no han tenido el desempeño que esperaban, por lo que su posible partida obedece a aspectos futbolísticos.

El primero de ellos es Matías Fernández, quien llegó a inicios de año a Colo Colo y tiene contrato hasta diciembre. Si bien los albos tienen la opción de extender su vínculo, todo indica que no lo harán debido al rendimiento del carrilero, quien apenas ha jugado 13 partidos en lo que va del año.

El otro damnificado es Javier Méndez, defensor uruguayo que arribó en enero, pero que desde entonces ha disputado apenas 396 minutos en 10 partidos. En el torneo, solo suma 18 minutos en cuatro partidos, situación que lo tiene prácticamente fuera del Estadio Monumental.

Los jugadores que Colo Colo busca retener

Sin embargo, así como algunos se pueden ir, hay otros que Colo Colo espera retener. De acuerdo a la citada fuente, hay dos futbolistas que terminan contrato próximamente y que la dirigencia pretende mantener la próxima temporada.

El primero de ellos es Lautaro Pastrán, jugador que se encuentra a préstamo en Pedrero. La buena noticia para el Cacique es que tienen la opción de adquirir el 60% de su pase por 1 millón de dólares. La intención del futbolista sería seguir en el club.

El otro es Álvaro Madrid, volante que se encuentra cedido desde Everton de Viña del Mar. Desde Blanco y Negro tienen como fechal límite el próximo 15 de diciembre para ejercer la opción de compra de la carta del futbolista, la cual asciende a 500 mil dólares. En la directiva ya habrían conversaciones para concretar la operación y asegurar la continuidad de quien se convirtió en una de las grandes figuras en el mediocampo.