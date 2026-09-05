Datos Clave Las renovaciones: Diego Ulloa, Jeyson Rojas y Jonathan Villagra extendieron sus contratos. El contrato anterior: Ulloa y Rojas ya tenían vínculo vigente hasta diciembre de 2027. Lo que resta: Aún deben definirse los casos de jugadores a préstamo y de Arturo Vidal.

Ninguno de los tres estaba en riesgo de irse. Eso es justamente lo llamativo del movimiento que hizo Colo Colo esta semana: extender los contratos de Jeyson Rojas, Diego Ulloa y Jonathan Villagra, tres piezas fijas del esquema de Fernando Ortiz, sin que sus vínculos estuvieran cerca de vencer.

Según reveló el periodista Cristián Alvarado, de Radio ADN, tanto Rojas como Ulloa ya tenían contrato vigente hasta diciembre de 2027. La dirigencia de Blanco y Negro, sin embargo, prefirió no esperar y cerrar la renovación con bastante anticipación.

El camino que ambos laterales recorrieron para llegar acá

Ni Rojas ni Ulloa partieron la temporada como titulares asegurados. Ambos regresaron de préstamo, uno desde Deportes La Serena y el otro desde Unión La Calera, y tuvieron que ganarse un lugar dentro del esquema de Ortiz.

Villagra, por su parte, ya contaba con contrato vigente en el club, pero su nivel sostenido en la última línea convenció a la dirigencia de extenderle el vínculo antes de lo previsto, replicando la misma lógica aplicada con sus compañeros de zaga.

Por qué el club decidió moverse ahora

Colo Colo lidera cómodamente el Campeonato Nacional, con 16 puntos de ventaja y 26 todavía en disputa, por lo que la clasificación a la Copa Libertadores 2027 se ve cada vez más cerca. Ante ese escenario, en Macul prefieren asegurar a las figuras actuales antes de salir al mercado por refuerzos, considerando que un buen desempeño en competencias internacionales podría atraer ofertas del extranjero.

Todavía quedan casos pendientes por resolver: los futbolistas que llegaron a préstamo, como Maximiliano Romero, Álvaro Madrid, Lautaro Pastrán y Joaquín Sosa (a quien por ahora solo se le extendió el préstamo), y quienes terminan contrato en diciembre de 2026, entre ellos Arturo Vidal.