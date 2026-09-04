Datos Clave El diagnóstico: “No está para jugar fútbol profesional según nuestra opinión técnica.” El origen del problema: El cambio de carpeta se postergó tras el ascenso de Concepción y la UdeC. El partido: Huachipato recibe a Colo Colo el domingo 6 de septiembre.

Ya no es la primera alerta que enciende la cancha del Ester Roa Rebolledo esta temporada. La semana pasada, antes del duelo entre Universidad de Concepción y Universidad de Chile, el estado del terreno de juego ya había generado preocupación. Ahora, con Huachipato y Colo Colo por medir fuerzas este domingo en el mismo recinto, el problema vuelve a estar sobre la mesa.

Eric Tilleria, administrador del estadio de Collao, conversó con ADN Deportes para entregar un diagnóstico que no deja lugar a dudas sobre la magnitud del deterioro que enfrenta la superficie.

El veredicto técnico sobre la superficie

Consultado de manera directa por si la cancha está en condiciones de recibir un partido de Primera División, Tilleria fue tajante: “La cancha está complicada, está muy difícil, no está para jugar fútbol profesional según nuestra opinión técnica, pero los entes que están a cargo de esto no somos nosotros”.

Pese a ese diagnóstico, aclaró que la decisión final no depende del recinto. “Nosotros nos ponemos a disposición con la intención siempre de ayudar a los clubes locales. La cancha está disponible, el estadio está disponible. Si el árbitro y ANFP lo permiten, el partido se va a jugar tanto hoy día como el domingo”.

Los trabajos de última hora antes del domingo

Un factor adicional complica el panorama: este mismo viernes, Deportes Concepción y Audax Italiano disputan otro partido en el mismo estadio, lo que dañará aún más la superficie antes de la visita de Colo Colo. “Estamos súper claros que por lo menos un cuarto del total de la superficie va a quedar muy dañada”, proyectó Tilleria.

Tras ese partido, el equipo del recinto evaluará qué reparaciones alcanza a realizar. “Habitualmente es poder reparar lo que más se pueda y compactar para que la cancha esté lo más firme para el día domingo. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que el partido se pueda desarrollar, pero hay que decirlo, está complicada”, cerró, adelantando que recién a comienzos de 2027, tras el fin del torneo, se cambiará definitivamente la carpeta del estadio.