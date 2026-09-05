Datos Clave El hito: Un video de YouTube donde el guardameta caboverdiano participa en una entrevista y desafíos de fútbol superó las 5 millones de reproducciones. La titularidad: Ante el inminente viaje de sus porteros a las selecciones, Fernando Ortiz le dará a Vozinha su esperado debut liguero frente al cuadro “acerero”. El viaje: El arquero desató la locura en el aeropuerto de Santiago y viajó en primera fila junto a Arturo Vidal y Maxi Romero, quien reemplazará al suspendido Javier Correa.

Colo Colo dejó atrás el amargo episodio de las sanciones en el Tribunal de Disciplina y ya se concentra netamente en su próximo desafío por el Campeonato Nacional. El “Cacique” visita a Huachipato en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, buscando otro triunfo vital para acercarse más a la ansiada estrella 35.

Para este cruce, el técnico Fernando Ortiz dispondrá de modificaciones obligadas en su oncena estelar. Además del ingreso de Maxi Romero en la ofensiva, los focos estarán puestos en el arco: Vozinha tendrá su esperado debut titular en la liga. El arquero de 40 años tomará los guantes ante la inminente salida de Gabriel Maureira a La Roja juvenil, generando una expectación total entre los fanáticos.

Despedida de “rockstar”: el viaje de Vozinha junto a Arturo Vidal

El impacto del africano en el hincha albo es innegable. Antes de tomar el vuelo rumbo a la Región del Biobío, el portero fue recibido como un verdadero rockstar en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, siendo el jugador más solicitado para fotografías y autógrafos.

“Me firmó la camiseta y cumplí un gran sueño. Es un muy buen arquero”, relató emocionado uno de los simpatizantes que logró llevarse la codiciada firma.

Tras compartir con la gente, el meta subió al avión y documentó el momento en sus redes sociales, mostrándose en primera fila junto a Maxi Romero y el capitán Arturo Vidal. “Vamos hermanitos”, escribió el arquero sensación del último Mundial, acompañando la historia con una canción viral que rápidamente encendió las redes.

Más de 5 millones: ¿De qué trata el exitoso video de Vozinha en YouTube?

Pero la efervescencia por el caboverdiano no se limita solo a los pasillos del aeropuerto. A horas de saltar a la cancha en Concepción, Josimar José Évora Dias (su nombre real) pulverizó los registros en internet.

El portero protagonizó una lúdica entrevista en el canal del famoso YouTuber brasileño Julio Cocielo, donde además realizó diversos desafíos de remates al arco. El carisma del arquero albo generó tal nivel de impacto que el video ya acumula más de 5 millones de reproducciones, convirtiéndose en tendencia absoluta en la plataforma.

“Este es el video más importante que he realizado en mi carrera. Es un honor tener a Vozinha”, confesó el creador de contenido brasileño, reflejando la magnitud mediática de un jugador que hoy espera coronar su gran momento bajando la cortina del arco de Colo Colo en el sur del país.