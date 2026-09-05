Datos Clave Problemas para Ortiz: Una silenciosa e inesperada amenaza podría quitarle a sus dos arqueros titulares. Dos posibilidades: Ortiz cuenta con dos opciones para reemplazar a sus inminentes bajas en los octavos. ¿Cuándo juega Colo Colo por Copa Chile?: El Cacique enfrenta el 22 y el 25 de septiembre a Audax Italiano por los octavos de final.

Colo Colo pasa por una temporada de ensueño en la división de honor del fútbol chileno, pero también cuenta con la posibilidad de optar a un segundo trofeo. Se trata de la Copa Chile 2026, la cual se jugará posterior a las fiestas patrias, una fecha complicada para el Cacique debido al próximo parón de selecciones que se disputará en el noveno mes del año.

La escuadra alba tiene que enfrentar en partidos de ida y vuelta a Audax Italiano por un pase a la ronda de los 16 mejores del certamen, pero la fecha designada para los partidos le podría jugar una mala pasada al Cacique. La fecha FIFA y los Juegos Odesur serían dos grandes problemas para Colo Colo, debido al gran presente de sus porteros que tienen altas probabilidades de ser convocados.

Colo Colo sin arqueros para Copa Chile

La próxima fecha FIFA no solamente contará con amistosos, sino que también tendrá el arranque de la fase de clasificación a la Copa Africana de Naciones del próximo año, lo que está totalmente ligado a Colo Colo por su portero: Vozinha. El golero de Cabo Verde fue sensación en el Mundial 2026, y es una de las piezas casi seguras a ser convocado en su selección.

La selección caboverdiana debe enfrentar a Malí el 25 de septiembre, mismo día que el Cacique choca por la vuelta de copa ante Audax, por lo que la presencia del arquero africano con Colo Colo está muy cerca de ser descartada.

Por su parte, Gabriel Maureira también estaría con un pie afuera de la llave ante los Itálicos por Copa Chile 2026, debido a que tiene dos posibilidades de ser convocado por la Selección Chilena. La primera es para la selección adulta que tendrá una gira por norteamérica, pero no es la opción que suena con más fuerza, ya que la segunda opción es que sea convocado por la selección Sub-20 para disputar los Juegos Odesur.

Los Juegos Odesur se llevarán a cabo desde el 12 al 26 de septiembre en Argentina, y se espera que el joven golero del Cacique sea una de las figuras de La Roja. Con estas dos opciones, se espera que Maureira tampoco esté presente en la llave de octavos de final de Colo Colo por Copa Chile.

Cabe destacar que tanto Cabo Verde como Chile no han hecho sus respectivas convocatorias, pero se espera que se anuncien en los próximos días previo al arranque de la fecha FIFA y los Juegos Odesur.

¿Quién podría ser el arquero de Colo Colo en la Copa Chile?

Con las inminentes bajas de Vozinha y Gabriel Maureira debido a los llamados a sus respectivas selecciones, se espera que Fernando Ortiz tenga dos opciones en la portería: Eduardo Villanueva y Fernando De Paul. El primer mencionado solo disputó un duelo oficial en la temporada, mientras que el segundo viene saliendo de una larga recuperación. Según información de Cooperativa, De Paul llega justo para la llave ante Audax Italiano.

¿Cuándo juega Colo Colo en Copa Chile?

Colo Colo se tendrá que enfrentar frente a Audax Italiano por los octavos de final de la Copa Chile 2026. La llave entre Albos e Itálicos cuentan con partidos de ida y vuelta. El primer encuentro será el martes 22 de septiembre y la vuelta el viernes 25 de septiembre.

Los duelos cuentan con una peculiaridad, ya que a falta de confirmación, ambos se disputarán en el Estadio Nacional, debido a conciertos confirmados en el Estadio Bicentenario de La Florida y en el Estadio Monumental en las fechas de los compromisos.