Datos Clave El elegido: Álvaro Madrid, actualmente a préstamo en el Estadio Monumental, es la prioridad de la gerencia deportiva para proyectar el plantel del próximo año. El valor: para quedarse definitivamente con la carta del jugador, la concesionaria deberá pagarle 500 mil dólares a Everton. El plazo: Blanco y Negro tiene como fecha límite el 15 de diciembre para ejecutar la cláusula. De lo contrario, lo perderán.

Mientras el plantel de Colo Colo se enfoca de lleno en sus próximos desafíos en el Campeonato Nacional y la Copa Chile, en los escritorios de Blanco y Negro ya comenzaron a proyectar la temporada 2027. Ante la inminente clasificación a torneos internacionales, la gerencia deportiva busca asegurar a las piezas fundamentales del actual esquema para no desarmar el equipo.

En esa línea, el “Cacique” ya tiene en la mira al que podría convertirse administrativamente en su primer gran “fichaje” del próximo año: Álvaro Madrid. El volante, de brillante campaña bajo las órdenes de Fernando Ortiz, se encuentra en Macul en calidad de préstamo, por lo que su continuidad depende netamente de una inyección económica y de los plazos establecidos en su contrato.

¿Hasta cuándo tiene plazo Colo Colo para comprar a Álvaro Madrid?

El acuerdo inicial firmado con la dirigencia de Everton de Viña del Mar incluyó una opción de compra fijada en 500 mil dólares. Sin embargo, esta cláusula no estará abierta de forma indefinida, lo que obliga a la directiva alba a tomar una decisión rápida.

Según la información revelada por el periodista Cristián Alvarado en el programa Los Tenores de Radio ADN, en Macul ya trabajan contra el reloj. “Este es el plazo único y fatal, no hay otro. Colo-Colo tiene de aquí al 15 de diciembre para adquirir a Álvaro Madrid a cambio de 500 mil dólares”, detalló el comunicador.

Si Blanco y Negro decide desembolsar el medio millón de dólares antes de esa fecha límite, el mediocampista se convertirá automáticamente en el primer movimiento confirmado para el 2027. En caso contrario, el jugador deberá armar sus maletas y retornar al conjunto “ruletero”.

¿Cuáles son los números y estadísticas de Álvaro Madrid en 2026?

El alto interés por retenerlo y pagar dicha suma está plenamente justificado en su rendimiento. Durante la presente temporada, Madrid se transformó en un pilar inamovible en el mediocampo albo, sumando presencia en el Campeonato Nacional, Copa Chile y Copa de la Liga.

Hasta la fecha, el volante registra 1.951 minutos en cancha repartidos en 30 compromisos disputados. Su aporte no solo ha sido en la recuperación, sino que también en ofensiva: acumula cuatro asistencias y siete goles, siendo el último de ellos nada menos que en el Superclásico ante Universidad de Chile.

¿Cuándo juega Colo Colo sus próximos partidos?

Antes de que se defina su futuro contractual, Madrid y Colo Colo tendrán una intensa agenda. En los próximos días, el equipo visitará a Huachipato en Concepción y luego recibirá a Deportes Concepción en el Estadio Monumental, jornada que estará marcada por un emotivo homenaje al histórico Mirko Jozic.

Posteriormente, el “Cacique” deberá disputar los octavos de final de la Copa Chile frente a Audax Italiano, llaves programadas para el 22 y 25 de septiembre.