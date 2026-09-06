Colo Colo enreda puntos en condición de visitante en su expedición por Concepción, ya que en el Estadio Ester Roa Rebolledo igualó sin goles ante Huachipato por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2026. El Cacique no logró romper la barrera defensiva de los Acereros, quienes no llegaron en muchas ocasiones a la portería de Vozinha, debutante en la división de honor en los albos.
Con este resultado, Colo Colo se mantiene como superlíder de la división con 53 puntos, y queda a 14 unidades de diferencia de sus más cercanos perseguidores, Universidad Católica y Universidad de Chile, que ostentam 39 puntos.
Por su parte, Huachipato se mantiene en la 13° ubicación con 25 puntos, y queda a la espera de los resultados que obtengan tanto Universidad de Concepción como Cobresal, quienes van un escalón más abajo que los Acereros en la pelea por el descenso.
Resumen de Huachipato vs Colo Colo
El primer tiempo fue una hegemonía alba en campo acerero, quien no lograba salir de su campo ante los ataques del Cacique. Colo Colo contó con diversas oportunidades, como remates de Maximiliano Romero en el área, jugadas a profundidad de Lautaro Pastrán y un tiro libre de Arturo Vidal, el cual chocó en la barrera de los locales.
La segunda etapa del compromiso tuvo a un Huachipato con más actitud en zona ofensiva, pero Colo Colo tuvo diversas chances de abrir el marcador. A pesar de los intentos, la visita se topó con un Christian Bravo que tapó todas las oportunidades creadas en el Cacique.
Estadísticas de Huachipato vs Colo Colo
- Resumen
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Román
Vidal
Wiemberg
Higuera
Rojas
Alfredo
Alejandro
Madrid
Gaete
Felipe
Méndez
Ulloa
Hernández
Pastrán
Romero
- Entrenador
-
0Fernando Ortiz
- Bench
-
3Alonso Olguín
-
6Tomás Alarcón
-
7Francisco Marchant
-
11Marcos Bolados
-
13Matías Fernández
-
20Javier Méndez
-
25Gabriel Maureira
-
42Cristian Díaz Muñoz
-
50Felipe Raipán
Bravo
Toro
Vargas
Caroca
Briceño
León
Sepúlveda
Altez
Antiñirre
Rodríguez
Fabián
Núñez
Rosas
- Entrenador
-
0Jaime García
- Bench
-
1Sebastián Mella
-
3Benjamín Mellado
-
9Lionel Altamirano
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10Ezequiel Cañete
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16Luciano Arriagada
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21Carlos Herrera
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22Javier Cárcamo
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23Cris Martínez
-
29Claudio Torres
¿Cuándo vuelven a jugar Huachipato y Colo Colo?
Huachipato será el encargado de abrir la jornada dominical de la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026, y lo hará en condición de visitante cuando se enfrente a Universidad de Concepción. El duelo entre el Campanil y los Acereros se disputará el próximo domingo 13 de septiembre desde las 12:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.
Por su parte, Colo Colo volverá a su hogar para recibir a Deportes Concepción. El choque entre el Cacique y el León de Collao también se jugará el próximo domingo 13 de septiembre, pero dará inicio a las 17:30 horas en el Estadio Monumental.