Colo Colo enreda puntos en condición de visitante en su expedición por Concepción, ya que en el Estadio Ester Roa Rebolledo igualó sin goles ante Huachipato por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2026. El Cacique no logró romper la barrera defensiva de los Acereros, quienes no llegaron en muchas ocasiones a la portería de Vozinha, debutante en la división de honor en los albos.

Con este resultado, Colo Colo se mantiene como superlíder de la división con 53 puntos, y queda a 14 unidades de diferencia de sus más cercanos perseguidores, Universidad Católica y Universidad de Chile, que ostentam 39 puntos.

Por su parte, Huachipato se mantiene en la 13° ubicación con 25 puntos, y queda a la espera de los resultados que obtengan tanto Universidad de Concepción como Cobresal, quienes van un escalón más abajo que los Acereros en la pelea por el descenso.

Resumen de Huachipato vs Colo Colo

El primer tiempo fue una hegemonía alba en campo acerero, quien no lograba salir de su campo ante los ataques del Cacique. Colo Colo contó con diversas oportunidades, como remates de Maximiliano Romero en el área, jugadas a profundidad de Lautaro Pastrán y un tiro libre de Arturo Vidal, el cual chocó en la barrera de los locales.

La segunda etapa del compromiso tuvo a un Huachipato con más actitud en zona ofensiva, pero Colo Colo tuvo diversas chances de abrir el marcador. A pesar de los intentos, la visita se topó con un Christian Bravo que tapó todas las oportunidades creadas en el Cacique.

Estadísticas de Huachipato vs Colo Colo

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 22
Colo-Colo
06/09/2026 17:00
0
0
Descanso : 0 0
Tiempo Completo Municipal Stadium Mayor Ester Roa Rebolledo – Concepción
Huachipato
  • Resumen
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 + 3 ‘
Huachipato
Sustitución : Benjamín Mellado
87 ‘
Colo-Colo
Sustitución : Francisco Marchant
80 ‘
Colo-Colo
Sustitución : Felipe Raipán
80 ‘
Colo-Colo
Sustitución : Tomás Alarcón
77 ‘
Huachipato
Sustitución : Cris Martínez
77 ‘
Huachipato
Sustitución : Javier Cárcamo
70 ‘
Huachipato
Tarjeta amarilla : Nicolás Vargas
65 ‘
Huachipato
Sustitución : Carlos Herrera
65 ‘
Huachipato
Sustitución : Lionel Altamirano
65 ‘
Colo-Colo
Sustitución : Marcos Bolados
45 ‘
Colo-Colo
Tarjeta amarilla : Arturo Vidal
Colo-Colo
3-4-2-1
Vozinha 29
Vozinha
Iván Román 17
Iván
Román
Arturo Vidal 23
Arturo
Vidal
Érick Wiemberg Higuera 21
Érick
Wiemberg
Higuera
Jeyson Rojas 28
Jeyson
Rojas
Álvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete 8
Álvaro
Alfredo
Alejandro
Madrid
Gaete
Víctor Felipe Méndez 5
Víctor
Felipe
Méndez
Diego Ulloa 26
Diego
Ulloa
Leandro Hernández 24
Leandro
Hernández
Lautaro Pastrán 10
Lautaro
Pastrán
Maximiliano Romero 19
Maximiliano
Romero
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Ortiz
  • Bench
  • 3
    Alonso Olguín
  • 6
    Tomás Alarcón
  • 7
    Francisco Marchant
  • 11
    Marcos Bolados
  • 13
    Matías Fernández
  • 20
    Javier Méndez
  • 25
    Gabriel Maureira
  • 42
    Cristian Díaz Muñoz
  • 50
    Felipe Raipán
Huachipato
3-5-2
C. Bravo 12
C.
Bravo
Cristian Toro 20
Cristian
Toro
Nicolás Vargas 8
Nicolás
Vargas
Rafael Caroca 5
Rafael
Caroca
Mario Briceño 7
Mario
Briceño
Maicol León 24
Maicol
León
Claudio Sepúlveda 6
Claudio
Sepúlveda
Kevin Altez 30
Kevin
Altez
Harold Antiñirre 26
Harold
Antiñirre
Maximiliano Rodríguez 15
Maximiliano
Rodríguez
Sergio Fabián Núñez Rosas 19
Sergio
Fabián
Núñez
Rosas
  • Entrenador
  • 0
    Jaime García
  • Bench
  • 1
    Sebastián Mella
  • 3
    Benjamín Mellado
  • 9
    Lionel Altamirano
  • 10
    Ezequiel Cañete
  • 16
    Luciano Arriagada
  • 21
    Carlos Herrera
  • 22
    Javier Cárcamo
  • 23
    Cris Martínez
  • 29
    Claudio Torres
9
Esquinas
2
9
Remates fuera de objetivo
7
24
Tiros Totales
8
154
Ataques
64
85
Ataques peligrosos
19
77
% de Posesión de Balón
23
109
Caja fuerte para pelotas
92
16
Disparos Dentro del Área
3
8
Tiros fuera del área
5
1
Fuera de juego
2
7
Saques de puerta
12
13
Intentos de gol
8
6
Tiros libres
6
3
Faltas
5
0
Salvadas
5
9
Disparos Bloqueados
1
4
Sustituciones
5
25
Saques de banda
22
56
Pases largos
64
2
Golpear la madera
0
13
Placajes
18
629
Pases
195
541
Pases exitosos
111
86
Porcentaje de Pases Exitosos
57
1
Tarjetas amarillas
1
6
Disparos a puerta
0
1
Lesiones
4
43
Total de Cruces
9
12
Cruces Precisas
3
7
Intercepciones
6
52
Duelo Ganados
48
23
Intentos de regate
16
11
Regates exitosos
8
13
Pases clave
3
2
Grandes Oportunidades Creadas
0
2
Grandes Oportunidades Perdidas
0
48
Porcentaje de regates exitosos
50
27
Pases largos exitosos
23
48
Porcentaje de pases largos exitosos
36
9
Entradas Ganadas
16
Últimos enfrentamientos
CC 0 – 0 HUA 06/09/2026
HUA 0 – 2 CC 16/03/2026
HUA 2 – 2 CC 03/08/2025
CC 1 – 2 HUA 02/03/2025
CC 2 – 1 HUA 13/10/2024

¿Cuándo vuelven a jugar Huachipato y Colo Colo?

Huachipato será el encargado de abrir la jornada dominical de la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026, y lo hará en condición de visitante cuando se enfrente a Universidad de Concepción. El duelo entre el Campanil y los Acereros se disputará el próximo domingo 13 de septiembre desde las 12:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo. 

Por su parte, Colo Colo volverá a su hogar para recibir a Deportes Concepción. El choque entre el Cacique y el León de Collao también se jugará el próximo domingo 13 de septiembre, pero dará inicio a las 17:30 horas en el Estadio Monumental. 