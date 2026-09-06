Colo Colo enreda puntos en condición de visitante en su expedición por Concepción, ya que en el Estadio Ester Roa Rebolledo igualó sin goles ante Huachipato por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2026. El Cacique no logró romper la barrera defensiva de los Acereros, quienes no llegaron en muchas ocasiones a la portería de Vozinha, debutante en la división de honor en los albos.

Con este resultado, Colo Colo se mantiene como superlíder de la división con 53 puntos, y queda a 14 unidades de diferencia de sus más cercanos perseguidores, Universidad Católica y Universidad de Chile, que ostentam 39 puntos.

Por su parte, Huachipato se mantiene en la 13° ubicación con 25 puntos, y queda a la espera de los resultados que obtengan tanto Universidad de Concepción como Cobresal, quienes van un escalón más abajo que los Acereros en la pelea por el descenso.

Resumen de Huachipato vs Colo Colo

El primer tiempo fue una hegemonía alba en campo acerero, quien no lograba salir de su campo ante los ataques del Cacique. Colo Colo contó con diversas oportunidades, como remates de Maximiliano Romero en el área, jugadas a profundidad de Lautaro Pastrán y un tiro libre de Arturo Vidal, el cual chocó en la barrera de los locales.

La segunda etapa del compromiso tuvo a un Huachipato con más actitud en zona ofensiva, pero Colo Colo tuvo diversas chances de abrir el marcador. A pesar de los intentos, la visita se topó con un Christian Bravo que tapó todas las oportunidades creadas en el Cacique.

Estadísticas de Huachipato vs Colo Colo

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 22 Colo-Colo 0 0 Descanso : 0 0 Tiempo Completo Municipal Stadium Mayor Ester Roa Rebolledo – Concepción Huachipato Resumen

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 3 ‘ Huachipato Sustitución : Benjamín Mellado 87 ‘ Colo-Colo Sustitución : Francisco Marchant 80 ‘ Colo-Colo Sustitución : Felipe Raipán 80 ‘ Colo-Colo Sustitución : Tomás Alarcón 77 ‘ Huachipato Sustitución : Cris Martínez 77 ‘ Huachipato Sustitución : Javier Cárcamo 70 ‘ Huachipato Tarjeta amarilla : Nicolás Vargas 65 ‘ Huachipato Sustitución : Carlos Herrera 65 ‘ Huachipato Sustitución : Lionel Altamirano 65 ‘ Colo-Colo Sustitución : Marcos Bolados 45 ‘ Colo-Colo Tarjeta amarilla : Arturo Vidal Colo-Colo Colo-Colo 3-4-2-1 29 Vozinha 17 Iván

Román 23 Arturo

Vidal 21 Érick

Wiemberg

Higuera 28 Jeyson

Rojas 8 Álvaro

Alfredo

Alejandro

Madrid

Gaete 5 Víctor

Felipe

Méndez 26 Diego

Ulloa 24 Leandro

Hernández 10 Lautaro

Pastrán 19 Maximiliano

Romero Entrenador

0 Fernando Ortiz

Bench

3 Alonso Olguín



6 Tomás Alarcón



7 Francisco Marchant



11 Marcos Bolados



13 Matías Fernández



20 Javier Méndez



25 Gabriel Maureira



42 Cristian Díaz Muñoz



50 Felipe Raipán

Huachipato Huachipato 3-5-2 12 C.

Bravo 20 Cristian

Toro 8 Nicolás

Vargas 5 Rafael

Caroca 7 Mario

Briceño 24 Maicol

León 6 Claudio

Sepúlveda 30 Kevin

Altez 26 Harold

Antiñirre 15 Maximiliano

Rodríguez 19 Sergio

Fabián

Núñez

Rosas Entrenador

0 Jaime García

Bench

1 Sebastián Mella



3 Benjamín Mellado



9 Lionel Altamirano



10 Ezequiel Cañete



16 Luciano Arriagada



21 Carlos Herrera



22 Javier Cárcamo



23 Cris Martínez



29 Claudio Torres

9 Esquinas 2 9 Remates fuera de objetivo 7 24 Tiros Totales 8 154 Ataques 64 85 Ataques peligrosos 19 77 % de Posesión de Balón 23 109 Caja fuerte para pelotas 92 16 Disparos Dentro del Área 3 8 Tiros fuera del área 5 1 Fuera de juego 2 7 Saques de puerta 12 13 Intentos de gol 8 6 Tiros libres 6 3 Faltas 5 0 Salvadas 5 9 Disparos Bloqueados 1 4 Sustituciones 5 25 Saques de banda 22 56 Pases largos 64 2 Golpear la madera 0 13 Placajes 18 629 Pases 195 541 Pases exitosos 111 86 Porcentaje de Pases Exitosos 57 1 Tarjetas amarillas 1 6 Disparos a puerta 0 1 Lesiones 4 43 Total de Cruces 9 12 Cruces Precisas 3 7 Intercepciones 6 52 Duelo Ganados 48 23 Intentos de regate 16 11 Regates exitosos 8 13 Pases clave 3 2 Grandes Oportunidades Creadas 0 2 Grandes Oportunidades Perdidas 0 48 Porcentaje de regates exitosos 50 27 Pases largos exitosos 23 48 Porcentaje de pases largos exitosos 36 9 Entradas Ganadas 16 Últimos enfrentamientos CC 0 – 0 HUA 06/09/2026 HUA 0 – 2 CC 16/03/2026 HUA 2 – 2 CC 03/08/2025 CC 1 – 2 HUA 02/03/2025 CC 2 – 1 HUA 13/10/2024

¿Cuándo vuelven a jugar Huachipato y Colo Colo?

Huachipato será el encargado de abrir la jornada dominical de la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026, y lo hará en condición de visitante cuando se enfrente a Universidad de Concepción. El duelo entre el Campanil y los Acereros se disputará el próximo domingo 13 de septiembre desde las 12:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Por su parte, Colo Colo volverá a su hogar para recibir a Deportes Concepción. El choque entre el Cacique y el León de Collao también se jugará el próximo domingo 13 de septiembre, pero dará inicio a las 17:30 horas en el Estadio Monumental.