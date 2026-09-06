Datos Clave El accidente: Un autobús con 32 personas cayó por un barranco en la isla de Fogo. El saldo: Al menos 25 fallecidos, en su mayoría niños y adolescentes. El mensaje de Vozinha: “Hoy, el silencio se hace sentir en Cabo Verde.”

Vozinha, arquero que será titular esta tarde en Colo Colo, sigue con dolor desde Chile lo que ocurre en su país de origen. Cabo Verde atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente: un autobús con 32 pasajeros, en su mayoría niños y adolescentes, cayó por un acantilado de unos 30 metros en la isla de Fogo, dejando hasta ahora al menos 25 personas fallecidas.

Según reportó la agencia AFP, el vehículo transitaba de regreso hacia São Filipe después de una excursión escolar cercana al volcán Pico de Fogo, cuando el conductor perdió el control tras el estallido de uno de los neumáticos. Los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar, de difícil acceso, para atender a los heridos y recuperar a las víctimas.

🇨🇻💔 TRAGEDY IN CAPE VERDE: At least 25 people have been killed after a passenger bus plunged roughly 30 meters (100 feet) down a ravine on the island of Fogo.



The crash happened Saturday night on the mountainous road between Chã das Caldeiras and Campanas de Cima. Most of the… pic.twitter.com/tjdPNcZklX — XPRESS (@Xpress_24_7) September 6, 2026

El mensaje que compartió el arquero

El portero de la selección de Cabo Verde, compartió sus condolencias a través de sus redes sociales. “Hoy, el silencio se hace sentir en Cabo Verde. A las familias, a la Isla del Fuego y a todo nuestro pueblo, les envío mi solidaridad y mis oraciones. Que Dios consuele los corazones y conceda el descanso eterno a quienes nos han dejado”, escribió Vozinha, dedicando el mensaje tanto a las familias afectadas como a toda su comunidad de origen.

Un hecho fuera de lo común para el país

La magnitud de la tragedia sorprendió especialmente porque este tipo de siniestros no es habitual en el archipiélago, cuyas carreteras suelen mantenerse en buen estado. El presidente José María Neves definió lo ocurrido como “una gran catástrofe” y decretó dos días de luto nacional mientras las autoridades locales siguen actualizando la cifra de víctimas.