Datos Clave El diagnóstico de Villagra: Torsión en la rodilla izquierda, en tratamiento kinésico. El diagnóstico de Sosa: Edema en el cojinete talar izquierdo. El dato: Villagra había disputado todos los partidos de la temporada en Liga de Primera.

Torsión de rodilla para uno, edema en el talón para el otro. Colo Colo hizo público este domingo el parte médico que explica por qué Jonathan Villagra y Joaquín Sosa quedaron fuera de la citación para enfrentar a Huachipato, en un documento que despejó las dudas sobre el estado físico de ambos defensores.

Según el comunicado oficial, Villagra presenta una torsión en la rodilla izquierda y ya se encuentra en tratamiento kinésico. La ausencia pesa especialmente en el esquema de Fernando Ortiz: hasta esta fecha, el defensor no se había perdido ningún partido de los albos en el Campeonato Nacional durante toda la temporada, sumando 1.870 minutos consecutivos en cancha.

Un diagnóstico que preocupa más en el caso de Sosa

La situación de Sosa, en cambio, apunta a un tiempo de recuperación más largo. El parte médico detalló que el defensor uruguayo tiene un edema en el cojinete talar izquierdo, una lesión que suele requerir más días de reposo que una torsión simple.

Pese a que ninguno de los dos cuadros reviste gravedad extrema, el cuerpo técnico decidió no arriesgar a ninguno de los dos jugadores. Dos factores pesaron en esa decisión: la cómoda ventaja que Colo Colo mantiene en la tabla de posiciones, y el mal estado del césped del Estadio Ester Roa Rebolledo, que podría agravar cualquiera de las dos dolencias si se fuerza el regreso.

La formación que deja este doble ausencia

Con ambos fuera, Ortiz deberá presentar una defensa inédita esta temporada, compuesta por Iván Román, Arturo Vidal y Erick Wiemberg. El técnico se refirió además al estado del campo de juego en la conferencia previa al partido: “Hay que adaptarse y tratar de hacer el mejor partido que podamos, dentro de las condiciones malísimas del campo de juego”.

Con las bajas confirmadas de Sosa, Villagra y la de Correa por suspensión, la formación del Cacique sería con Vozinha; Iván Román, Vidal, Erick Wiemberg; Jeyson Rojas, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Diego Ulloa, Lautaro Pastrán; Leandro Hernández y Romero.

Colo Colo visitará a Huachipato en el Estadio Ester Roa Rebolledo, por la fecha 22 de la Liga de Primera, en un duelo programado para las 17:00 horas de este domingo.