Datos Clave El panorama: El empate ante Huachipato cambió los planes de Colo Colo. Los albos necesitan 4 triunfos para ser campeón. La novedad: El Cacique proyectaba bajar la estrella 35 como visitante, pero ahora tiene la opción de conseguir el título en el Estadio Monumental. La última vez: Colo Colo no es campeón en su casa hace 12 años. La última vez fue en 2014 frente a Santiago Wanderers.

Colo Colo sufrió un traspié en su visita a Huachipato en el Ester Roa Rebolledo de Concepción. Los albos fueron protagonistas a lo largo de todo el encuentro, pero no lograron anotar y se debieron conformar con un empate sin goles.

Este resultado le permitió a los escoltas del Cacique recortar a 14 puntos su distancia, la cual ya parece definitiva considerando que solo quedan 24 en disputa. Por ello, pese al sabor amargo de la igualdad, algunos sacan cuentas alegres, puesto que el club podría lograr algo que no consigue hace 12 años: dar la vuelta olímpica en el Estadio Monumental.

Colo Colo puede ser campeón en el Estadio Monumental

Colo Colo estaba a cuatro triunfos de bajar su estrella 35, por lo que el ansiado título se podría haber concretado en la fecha 25 en la visita a Palestino en el Municipal de La Cisterna.

Sin embargo, el empate frente a Huachipato cambió el panorama. Ahora la distancia es de 14 puntos, por lo que el equipo de Fernando Ortiz necesita ganar sus próximos cuatro compromisos para ser campeón.

Los siguientes desafíos de los albos son frente a Deportes Concepción como local y ante Coquimbo Unido y Palestino como visitantes. Si consiguen ganar estos tres duelos, estarán a solo una victoria del título.

A diferencia del escenario anterior, ahora el Cacique podría ser campeón en su casa, algo que no consigue hace 12 años. El partido en cuestión es ante Universidad de Concepción por la fecha 26.

Sin embargo, esto también dependerá de lo que ocurra con Universidad Católica y Universidad de Chile, los más cercanos perseguidores. Si ambos tropiezan y Colo Colo sigue ganando, de igual forma podría proclamarse campeón en condición de visita.

¿Cuándo fue la última vez que Colo Colo fue campeón en el Estadio Monumental?

La última vez que Colo Colo fue campeón en el Estadio Monumental fue en 2014, cuando bajó su estrella 30 tras derrotar por la cuenta mínima a Santiago Wanderers. De ahí en más, todos los títulos los logró como forastero.

Los albos quieren poner fin a esa extensa racha sin festejos en su casa, por lo que están mentalizados en ganar sus próximos cuatro partidos para volver a celebrar en el Estadio Monumental.