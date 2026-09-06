Colo Colo llega a Concepción en un momento casi opuesto al de su rival. El equipo de Fernando Ortiz encadenó tres triunfos y viene de golear 5-1 a Audax Italiano, mientras la ventaja que construyó en la cima le permite afrontar la recta final del Campeonato Nacional con amplio margen sobre sus perseguidores.
Huachipato, en cambio, necesita reaccionar. Su último encuentro ante Coquimbo Unido fue suspendido cuando ganaba 1-0 y antes de ese episodio acumulaba cuatro derrotas consecutivas y ocho partidos sin ganar por el torneo.
Huachipato vs Colo Colo, minuto a minuto
La previa de Huachipato vs Colo Colo
Colo Colo inicia la fecha 22 como líder del Campeonato Nacional con 52 puntos, una ventaja que lo tiene cada vez más cerca de la estrella 35. Los albos han convertido 47 goles y apenas recibieron 21 en sus primeros 21 encuentros.
Huachipato arranca la jornada en el duodécimo lugar con 24 unidades y 20 partidos disputados. Su calendario quedó alterado por la suspensión del encuentro ante Coquimbo Unido, por lo que todavía tiene ese compromiso pendiente.
El duelo se disputará este domingo 6 de septiembre desde las 17:00 horas en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción.
¿Cómo llegan Huachipato y Colo Colo?
Huachipato atraviesa uno de sus momentos más complejos del campeonato. Antes del partido suspendido frente a Coquimbo Unido, el cuadro acerero había perdido 3-1 con Deportes Limache, 5-1 ante Palestino, 4-1 frente a Everton y 2-0 contra U de Chile.
Ante Coquimbo parecía encaminar una reacción: ganaba 1-0 cuando el compromiso debió detenerse a los 68 minutos después de que bombas de estruendo lanzadas desde la tribuna afectaran al arquero Christian Bravo. El encuentro deberá completarse posteriormente.
Colo Colo llega lanzado. Después del empate 2-2 frente a O’Higgins, venció 2-1 a U de Chile en el Superclásico, goleó 3-0 a Unión Española por Copa Chile y luego aplastó 5-1 a Audax Italiano. Los albos suman 11 victorias en sus últimos 12 encuentros del Campeonato Nacional, además de un empate.
Fernando Ortiz, eso sí, tendrá que mover piezas. Javier Correa está suspendido por dos fechas, Jonathan Villagra quedó fuera por molestias en la rodilla izquierda y Joaquín Sosa tampoco ha trabajado con normalidad. Iván Román y Alonso Olguín aparecen como alternativas para recomponer la última línea.
El arco también tendrá novedad: Vozinha se perfila como titular y podría disputar su primer partido por el Campeonato Nacional después de debutar oficialmente ante Unión Española en Copa Chile.
Formaciones de Huachipato vs Colo Colo
Formación de Huachipato: Christian Bravo; Maicol León, Cristián Toro ,Nicolás Vargas ,Rafael Caroca; Claudio Sepúlveda, Harold Antiñirre, Kevin Altez; Mario Briceño, Sergio Núñez y Maximiliano Rodríguez. DT: Jaime García.
Formación de Colo Colo: Vozinha; Iván Román, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Jeyson Rojas, Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Diego Ulloa; Lautaro Pastrán, Leandro Hernández; Maximiliano Romero. DT: Fernando Ortiz.
¿Quién es el árbitro de Huachipato vs Colo Colo?
Gastón Philippe Noriega será el encargado de dirigir el encuentro entre Huachipato y Colo Colo en Concepción.
- Árbitro: Gastón Philippe Noriega
- Asistente 1: Alejandro Molina
- Asistente 2: Manuel Marín
- Cuarto árbitro: Manuel Vergara
- VAR: Piero Maza
- AVAR: Edson Cisternas
¿Dónde ver Huachipato vs Colo Colo EN VIVO?
Huachipato vs Colo Colo será transmitido EN VIVO por TNT Sports Premium, mientras que vía streaming estará disponible en HBO Max. La cobertura televisiva comenzará a las 16:50 horas, diez minutos antes del partido.
- Fecha: domingo 6 de septiembre de 2026
- Hora: 17:00 horas de Chile
- Estadio: Alcaldesa Ester Roa Rebolledo
- Competencia: Campeonato Nacional 2026
- Fecha: 22
- TV: TNT Sports Premium
- Streaming: HBO Max
- Cobertura online: AlAireLibre.cl
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Román
Vidal
Wiemberg
Higuera
Rojas
Alfredo
Alejandro
Madrid
Gaete
Felipe
Méndez
Ulloa
Hernández
Pastrán
Romero
- Entrenador
-
0Fernando Ortiz
- Bench
-
3Alonso Olguín
-
6Tomás Alarcón
-
7Francisco Marchant
-
11Marcos Bolados
-
13Matías Fernández
-
20Javier Méndez
-
25Gabriel Maureira
-
42Cristian Díaz Muñoz
-
50Felipe Raipán
Bravo
Toro
Vargas
Caroca
Antiñirre
Sepúlveda
Altez
León
Briceño
Fabián
Núñez
Rosas
Rodríguez
- Entrenador
-
0Jaime García
- Bench
-
1Sebastián Mella
-
3Benjamín Mellado
-
9Lionel Altamirano
-
10Ezequiel Cañete
-
16Luciano Arriagada
-
21Carlos Herrera
-
22Javier Cárcamo
-
23Cris Martínez
-
29Claudio Torres