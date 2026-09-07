Noticias de Colo Colo hoy 7 de septiembre: La furia de Ortiz, la suspensión de Vidal y la evaluación a Vozinha
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Carla Bernucci
El "Cacique" frenó su racha triunfal con un amargo 0-0 ante Huachipato en Concepción. Tras el encuentro, Fernando Ortiz estalló contra el deplorable estado de la cancha, situación que empañó el tranquilo debut liguero del arquero mundialista Vozinha. Para empeorar el panorama defensivo de cara al próximo duelo, Arturo Vidal recibió una pésima noticia disciplinaria que dejará a la zaga alba entre las cuerdas.
Mientras el mundialista sumó su segundo arco en cero casi como un espectador privilegiado, el trámite friccionado del encuentro le pasó una carísima cuenta a la defensa colocolina. Arturo Vidal, quien ha debido oficiar como pilar en la última línea ante la plaga de lesiones, sumó una nueva tarjeta amarilla que lo margina automáticamente del próximo compromiso en el Monumental. Este revés disciplinario profundiza la severa crisis en la retaguardia de Ortiz, quien deberá armar un verdadero rompecabezas táctico para recibir a Deportes Concepción sin su capitán, rezando por la pronta y “milagrosa” recuperación médica de Jonathan Villagra y Joaquín Sosa.
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Sigue en Alairelibre.cl el minuto a minuto de la recuperación médica de Jonathan Villagra y Joaquín Sosa, las alternativas que maneja Fernando Ortiz para reemplazar a Arturo Vidal y toda la previa del choque ante Deportes Concepción en el Estadio Monumental.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).