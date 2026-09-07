Datos Clave Furia por la cancha: Fernando Ortiz no escondió su molestia tras el 0-0 en el Ester Roa, apuntando al pésimo estado del terreno de juego: “Me da dolor de cabeza el campo… no se puede jugar, es muy difícil controlar los botes”. Tranquilo debut de Vozinha: El portero de Cabo Verde tuvo su ansiado estreno en la Liga de Primera y sumó su segundo arco en cero consecutivo (tras debutar en Copa Chile). La prensa internacional destacó su seguridad, mientras Ortiz señaló: “No tengo recuerdo de si la tocó… la que tocó lo hizo con los pies e intentó jugar”. Vidal suspendido: El “King” recibió tarjeta amarilla durante el roce ante los acereros. Al ser su octava amonestación en el torneo, quedó automáticamente suspendido para el próximo partido frente a Deportes Concepción, profundizando la crisis defensiva alba por las recientes lesiones de Sosa y Villagra.

La incesante racha de victorias de Colo Colo en el Campeonato Nacional encontró un inesperado freno en el lodazal de Concepción. El pálido empate sin goles frente a Huachipato en el Estadio Ester Roa Rebolledo no solo impidió que el “Cacique” estirara aún más su abrumadora ventaja en la cima de la tabla (que ahora es de 14 puntos sobre sus escoltas), sino que desató la profunda y justificada indignación de Fernando Ortiz. El estratega argentino apuntó todos sus dardos contra las paupérrimas condiciones del campo de juego, un factor que boicoteó cualquier intento de buen fútbol y que terminó por opacar uno de los momentos más esperados de la tarde: el debut estelar en el campeonato local del experimentado arquero caboverdiano, Vozinha.

Mientras el mundialista sumó su segundo arco en cero casi como un espectador privilegiado, el trámite friccionado del encuentro le pasó una carísima cuenta a la defensa colocolina. Arturo Vidal, quien ha debido oficiar como pilar en la última línea ante la plaga de lesiones, sumó una nueva tarjeta amarilla que lo margina automáticamente del próximo compromiso en el Monumental. Este revés disciplinario profundiza la severa crisis en la retaguardia de Ortiz, quien deberá armar un verdadero rompecabezas táctico para recibir a Deportes Concepción sin su capitán, rezando por la pronta y “milagrosa” recuperación médica de Jonathan Villagra y Joaquín Sosa.

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Sigue en Alairelibre.cl el minuto a minuto de la recuperación médica de Jonathan Villagra y Joaquín Sosa, las alternativas que maneja Fernando Ortiz para reemplazar a Arturo Vidal y toda la previa del choque ante Deportes Concepción en el Estadio Monumental.