Colo Colo iguala en condición de visitante ante Huachipato por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2026, en un partido marcado por las grandes oportunidades que tuvo frente al arco rival que no lograron concretar, lo que desencadenaron en el segundo empate del Cacique en la temporada.

En el choque entre albos y acereros disputado en el Estadio Ester Roa Rebolledo hubo una amonestación que puede generar un fuerte dolor de cabeza a Fernando Ortiz, debido a su complejo presente con las lesiones en la zaga defensiva. Se trata de Arturo Vidal, quien fue amonestado a los 45’ minutos del primer tiempo por una falta sobre el atacante local Maximiliano Rodríguez.

Con la amonestación al “Rey”, Colo Colo tendría un verdadero problema con la composición de su zaga defensiva para la próxima fecha, ya que en el duelo ante los Acereros no contaron con Jonathan Villagra y Joaquín Sosa por lesiones.

El dilema que complica a Ortiz en defensa

Horas previas al duelo ante Huachipato, Colo Colo publicó mediante sus medios oficiales el parte médico de Villagra y Sosa, quienes no fueron parte de la comitiva alba en Concepción. Para la suerte de Ortiz, la lesión de Jonathan Villagra parece ser menor, por lo que podría volver a la brevedad a los entrenamientos, no así el caso de Sosa.

El defensor uruguayo presenta un edema en el cojinete talar izquierdo, una lesión lejos de ser de extrema gravedad, pero sí que cuenta con más semanas de recuperación. Con esta lesión, se espera que Sosa no esté disponible para el próximo compromiso de Colo Colo ante Deportes Concepción.

Con Arturo Vidal sancionado y Joaquín Sosa prácticamente descartado, Fernando Ortiz tendrá que rearmar su clásica línea de tres para recibir al León de Collao, y se postulan como titulares Iván Román y Erick Wiemberg, quienes fueron parte del once inicial ante Huachipato. Además, el Tano podría contar con Jonathan Villagra en caso de recuperarse.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo debe recibir en el Estadio Monumental a Deportes Concepción por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026. El choque entre el Cacique y el León de Collao se disputará el próximo domingo 13 de septiembre a partir de las 17:30 horas.