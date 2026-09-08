Datos Clave El elegido de Ortiz: Tras la suspensión de Arturo Vidal, el técnico albo no dudó y designó a Iván Román (20 años) como el nuevo líbero titular. El zaguero se consolida como el gran acierto del mercado y posee una atractiva cláusula de extensión automática en caso de clasificar a la Libertadores 2027. Negocio redondo en el extranjero: Salomón Rodríguez la rompe a préstamo en City Torque de Uruguay y su representante no descarta una inminente venta millonaria o un regreso triunfal. A él se suma el ex albo Iván Morales, quien dejó Argentinos Juniors para fichar en Independiente de Avellaneda con una opción de compra cercana a los US$2 millones. La calculadora y el exilio obligado: Con 53 puntos, el “Cacique” necesita solo 4 triunfos (11 unidades) para coronarse campeón. Sin embargo, la celebración sufrirá alteraciones logísticas: el concierto de Romeo Santos del 20 de septiembre inhabilitará la cancha de Macul, obligando a Colo Colo a recibir a Audax Italiano (25 de septiembre) en el Estadio Nacional.

La intensa semana que vive Colo Colo no da tregua. El empate ante Huachipato en el lodazal de Concepción no solo dejó críticas encendidas de Fernando Ortiz, sino que obligó a reprogramar por completo la estantería defensiva alba. Tras confirmarse la suspensión de Arturo Vidal, la maquinaria táctica en Macul se encendió de inmediato, encontrando rápidamente a su reemplazante en la gran revelación del semestre: Iván Román. El joven zaguero, que llegó silenciosamente a préstamo sin opción de compra directa, hoy se alza como el pilar fundamental del recambio, exhibiendo además cláusulas que ilusionan a la dirigencia de cara a la próxima Copa Libertadores.

Mientras en la cancha el cuerpo técnico activa la calculadora proyectando la fecha exacta en la que podrían levantar la ansiada estrella 35, en los escritorios los movimientos no cesan. Blanco y Negro observa frotándose las manos el brillante renacer goleador de Salomón Rodríguez en Uruguay, un exilio deportivo que podría traducirse en una inyección millonaria de dólares para las arcas del club, tal como ocurre con otros ex artilleros albos en Argentina. Todo esto ocurre en medio de una urgente reestructuración logística, ya que la concesionaria ha debido buscar de emergencia un nuevo recinto para ejercer su localía en los octavos de final de la Copa Chile, cediendo su propia casa ante la inminente llegada de los “reyes de la bachata”.

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Sigue en Alairelibre.cl el minuto a minuto del rearmado táctico de Fernando Ortiz para el domingo, toda la información sobre la inminente venta de Salomón Rodríguez y la venta de entradas para los próximos duelos del puntero absoluto.