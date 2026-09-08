Noticias de Colo Colo hoy 8 de septiembre: El sorpresivo reemplazo de Vidal, lluvia de millones y adiós al Monumental
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Carla Bernucci
Fernando Ortiz ya tiene definida a la joven "perla" defensiva que tomará el lugar de Arturo Vidal en la titularidad. En paralelo, Blanco y Negro saca cuentas alegres y se frota las manos con la millonaria venta que podría cerrarse por un atacante que brilla en el extranjero. Además, Colo Colo activa la calculadora del título y confirma un drástico cambio de estadio en la Copa Chile por culpa de un masivo concierto.
La intensa semana que vive Colo Colo no da tregua. El empate ante Huachipato en el lodazal de Concepción no solo dejó críticas encendidas de Fernando Ortiz, sino que obligó a reprogramar por completo la estantería defensiva alba. Tras confirmarse la suspensión de Arturo Vidal, la maquinaria táctica en Macul se encendió de inmediato, encontrando rápidamente a su reemplazante en la gran revelación del semestre: Iván Román. El joven zaguero, que llegó silenciosamente a préstamo sin opción de compra directa, hoy se alza como el pilar fundamental del recambio, exhibiendo además cláusulas que ilusionan a la dirigencia de cara a la próxima Copa Libertadores.
Mientras en la cancha el cuerpo técnico activa la calculadora proyectando la fecha exacta en la que podrían levantar la ansiada estrella 35, en los escritorios los movimientos no cesan. Blanco y Negro observa frotándose las manos el brillante renacer goleador de Salomón Rodríguez en Uruguay, un exilio deportivo que podría traducirse en una inyección millonaria de dólares para las arcas del club, tal como ocurre con otros ex artilleros albos en Argentina. Todo esto ocurre en medio de una urgente reestructuración logística, ya que la concesionaria ha debido buscar de emergencia un nuevo recinto para ejercer su localía en los octavos de final de la Copa Chile, cediendo su propia casa ante la inminente llegada de los “reyes de la bachata”.
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Sigue en Alairelibre.cl el minuto a minuto del rearmado táctico de Fernando Ortiz para el domingo, toda la información sobre la inminente venta de Salomón Rodríguez y la venta de entradas para los próximos duelos del puntero absoluto.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).