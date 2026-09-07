Datos Clave La baja: Claudio Aquino fue una de las ausencias por lesión de Colo Colo ante Huachipato. La lesión: Según el parte médico oficial, el volante sufrió una sobrecarga en su rodilla izquierda y está en tratamiento kinésico. La preocupación: Las molestias podrían ser más complicadas de lo previsto, por lo que su tiempo fuera de las canchas podría prolongarse.

Claudio Aquino fue una de las bajas de Colo Colo en el empate sin goles frente a Huachipato en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción. El volante argentino quedó al margen del encuentro producto de una lesión en su rodilla que lo ha mantenido varias semanas fuera de las canchas.

Según el parte médico oficial entregado por los albos, el mediocampista sufrió una sobrecarga en su rodilla izquierda y actualmente está en tratamiento kinésico. Sin embargo, el panorama del jugador no sería para nada alentador e incluso podría seguir alejado de las competencias.

Junto a los amigos de @jugabet damos a conocer la 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 para jugar contra Huachipato por la fecha 22 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre ⚪⚫ pic.twitter.com/Sx2gFBEeGa — Colo-Colo (@ColoColo) September 6, 2026

El complejo panorama de Claudio Aquino en Colo Colo

Según reveló En Cancha, la sobrecarga muscular que le impidió a Claudio Aquino decir presente frente a los acereros se debe a la tenosinovitis pes anserinus que lo afectó sobre el final de la primera rueda del Campeonato Nacional.

Esta situación no ha dejado de afectarlo en las últimas semanas, puesto que el dolor y la inflamación no se han ido del todo. De hecho, según el citado medio, cuando la recuperación parece ir bien encaminada, regresan las molestias.

En ese contexto, el escenario ideal sería esperar un mes completo por su recuperación, sin embargo, el tiempo juega en contra considerando la instancia del torneo y que Aquino termina contrato con Colo Colo a fines de año. Una alternativa es que se infiltre, pero no es lo óptimo, ya que si bien no sentirá dolor, los tendones seguirán inflamándose, arriesgando una lesión mayor.

Claudio Aquino podría no volver a jugar un partido completo en Colo Colo

Claudio Aquino fue llevado de a poco entre julio y agosto luego de una evolución favorable de su lesión. El volante estuvo un poco más de dos meses sin jugar y regresó en el triunfo por 3-1 sobre Limache, donde jugó apenas 20 minutos. Luego disputó 22’ ante Everton y 4’ frente a Unión La Calera para luego desaparecer de las convocatorias.

Los próximos desafíos de Colo Colo son ante Deportes Concepción por el Campeonato Nacional y frente a Audax Italiano por la Copa Chile, donde todo indica que Aquino no estará presente.

Con este difícil panorama, habrá que esperar para saber cuándo podrá volver a las canchas o si las lesiones le seguirán impidiendo ser un aporte para el equipo que dirige Fernando Ortiz.