Datos Clave El partido: Colo Colo recibirá a Audax Italiano por la revancha de los 8vos de Copa Chile el próximo 25 de septiembre. El problema: El Estadio Monumental albergará el concierto de Romeo Santos y Prince Royce cinco días antes (20 de septiembre) El cambio: El Cacique se vio obligado a modificar la sede y recibirá a los itálicos en el Estadio Nacional.

Colo Colo enfrenta un inesperado problema de cara a la revancha de Copa Chile frente a Audax Italiano. Esto porque el Estadio Monumental albergará el concierto de Romeo Santos y Prince Royce el próximo domingo 20 de septiembre, lo cual dejaría la cancha sin las condiciones óptimas para recibir a los itálicos cinco días más tarde.

Por ello, la dirigencia de Blanco y Negro se movió rápidamente y ya definió el recinto donde hará de local ante el conjunto floridano. Según informó ADN Deportes, el Cacique hará de local en el Estadio Nacional, donde se solicitó un aforo de 31 mil hinchas.

Colo Colo se traslada al Estadio Nacional para la Copa Chile

El patrón es conocido para Colo Colo: en julio, el concierto de Milo J generó la misma preocupación por el estado del césped del Monumental. Esta vez, el recinto de Pedreros recibirá el espectáculo de Romeo Santos y Prince Royce el domingo 20, y la revancha ante Audax está programada para el viernes 25, demasiado cerca para garantizar la recuperación del campo de juego.

La solución fue la misma que el club ya había activado como plan de contingencia: reservar el Estadio Nacional. Para el partido ante Audax, la directiva ya solicitó un aforo de 31 mil personas en el recinto de Ñuñoa.

El problema en el arco de Colo Colo para la Copa Chile

Sin embargo, más allá del tema de la sede, Colo Colo enfrenta otro desafío logístico durante la fecha FIFA: la portería. Gabriel Maureira podría ser convocado para representar a Chile en los Juegos Suramericanos, mientras que Vozinha defenderá a Cabo Verde en la Copa de África.

Con ambos arqueros habituales potencialmente ausentes, Fernando De Paul y Eduardo Villanueva se disputarán el puesto bajo los tres palos para el partido de ida ante Audax Italiano, compromisos que se jugarán mientras el Campeonato Nacional está en receso por la fecha FIFA.

¿Cuándo juega Colo Colo por la Copa Chile?

Colo Colo enfrentará a Audax Italiano por los octavos de final de la Copa Chile 2026. El partido de ida está programado para el martes 22 de septiembre a las 20:30 horas en el Bicentenario de La Florida, mientras que la revancha se jugará tres días después en el Estadio Nacional a partir de las 20:00.