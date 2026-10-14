Datos Clave Sin efecto: El plan mediático de Colo Colo con Vozinha no ha dado resultados. Se irá: De no mediar nada extraordinario, el portero de Cabo Verde dejará el Cacique en diciembre. TNT Sports: Según la señal del fútbol chileno, el meta nio ha generado mayor impacto en la cantidad de abonados.

Cada vez comienza a quedar más claro que Vozinha, el portero que llevó a Colo Colo y el fútbol chileno a las primera planas de los medios de todo el mundo, no seguirá en el Cacique la próxima temporada. Es cierto que el golero furor de la Copa del Mundo llegó más como un efecto mediático que como una apuesta deportiva, pero hasta acá ninguno de los dos aspectos ha funcionado.

El DT Fernando Ortiz nunca estuvo de acuerdo con reforzar el arco albo con un jugador de 40 años. Por este motivo, no es de extrañar los pocos minutos que ha tenido el meta. Solo tres partidos ha estado en el arco del líder del fútbol chileno y su rendimiento ha dejado más dudas que certezas, reafirmando la postura del adiestrador colocolino.

A todo este complejo panorama deportivo para Vozinha, se suma que las expectativas que habían en él desde el punto de vista del marketing no se han cumplido. Así lo confirmaron Adidas y TNT Sports.

Vozinha no cumple con expectativas de marketing en Colo Colo

Adidas, el principal sponsor de Colo Colo, dio a entender que la venta de camisetas con el nombre del portero no se disparó en demasía. En una declaración a El Mercurio, la marca alemana indicó que “la cantidad de camisetas vendidas del arquero constituyen cifras confidenciales”. Sin embargo, de acuerdo al citado medio “no se vendieron tantas como se esperaba”.

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Por su parte, desde TNT Sports respondieron de las cifras de abonados crecieron desde la llegada de Vozinha. “La cantidad de suscriptores es algo que se maneja muy internamente, pero hubo un alto consumo cuando llegó”, explicaron desde la señal oficial del fútbol chileno.

Sin embargo, también se aclaró que “después volvió la normalidad y hoy Vozinha no mueve la aguja”.

Mosa no opina sobre Vozinha y Ortiz mantiene su postura

“Nada. No vamos a decir nada, hasta que termine el campeonato”, dijo Aníbal Mosa el pasado domingo cuando se le preguntó por la situación de Vozinha. En el “Cacique” habrá silencio sepulcral a nivel directivo y no se quiere poner en una situación incómoda al meta, que ya ha reconocido que el salto a la fama no le ha hecho bien.

Por su parte, el Tano Ortiz mantiene la postura de seguir con Gabriel Maureira como su portero titular, pese a que en la semana anterior manifestó que “tengo cuatro muy buenos arqueros a disposición”. El contrato del portero vence a fin de año, y tiene una cláusula de renovación automática que consiste en jugar la mitad de los partidos de Colo Colo desde que llegó a Macul.