Datos Clave Futuro: La continuidad del arquero no está asegurada. Respuesta: El presidente albo señaló que hasta fin de campeonato no se tomarán decisiones. Poco rédito: Por ahora, Vozinha solo ha jugado tres partidos por Colo Colo.

Vozinha fue uno de los jugadores de Colo Colo que más afectados se vio luego de la contundente derrota por 5-2 del Cacique ante el campeón, Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Cada vez que el meta caboverdiano era enfocado por la transmisión oficial se lo notaba ofuscado, especialmente luego del tercer gol del elenco Pirata. Al meta sensación del Mundial 2026, seguramente le picaban las manos para poder estar en la cancha ayudando a sus compañeros. Pero lo cierto es que Fernando Ortiz le ratificó la confianza al joven Gabriel Maureira.

Todo esto en medio de los primeros rumores respecto al futuro del arquero de 40 años. El periodista Fernando Tapia indicó en Radio Pauta la semana pasada que la continuidad de Vozinha en Macul estaba descartada. “No va a seguir el 2027. Una fuente importante me dijo que es una decisión tomada por parte de la dirigencia”, indicó.

Mosa habló sobre futuro de Vozinha en Colo Colo y dejó más dudas

Luego del compromiso ante Coquimbo Unido, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa fue consultado sobre qué pasará con el arquero. Sin embargo, su respuesta acrecentó las dudas. “Nada. No vamos a dar ninguna declaración sobre eso hasta que termine el campeonato”, indicó el de Puerto Montt.

Por el momento, el arribo de Vozinha a Macul ha estado lejos de cumplir con las expectativas iniciales. En lo deportivo, solo ha jugado tres partidos en los que ha dejado bastantes dudas y en el plano comercial, el retorno que se esperaba en torno a su figura tampoco ha sido el proyectado en las arcas del Cacique.

J. Évora Dias · 2026 Partidos Todas las competiciones 3 partidos Liga 2 Chilean Cup 1

Un Vozinha abrumado

Durante la última fecha FIFA, el golero retornó a defender a Cabo Verde sufriendo dos derrotas en las que tuvo directa participación en goles de los rivales.

En una entrevista con The Observer, el portero de Colo Colo manifestó que su repentino salto a la fama tras la Copa del Mundo lo tiene abrumado. “Ya no tengo intimidad, o al menos tengo mucha menos que antes. Ahora salgo, voy a un restaurante y siempre hay alguien que quiere hacerse una foto conmigo o pedirme un autógrafo. O, peor aún, alguien que me está grabando. Eso es lo que más ha cambiado en mi vida, y no creo que pueda hacer nada al respecto“, indicó el africano.

Además, comentó que “mucha gente quiere ser famosa y tener proyección pública, pero sólo ve el lado positivo de esa realidad. Para ser sincero, si me dieran a elegir entre la vida que llevo ahora y la que tenía antes, elegiría la de antes”.