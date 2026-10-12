Datos Clave Burla: El edil respondió a un fanático albo en X. Dura goleada: El Cacique cayó 2-5 ante el actual campeón. Alcalde ídolo: Manoucheri jugó por Coquimbo Unido durante once temporadas.

Colo Colo sufrió en su visita al último campeón, Coquimbo Unido. Los Piratas se dieron un festín con el Cacique y golearon 5-2 en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Los de Fernando Ortiz no caían por el Campeonato Nacional desde el 20 de abril, cuando en el Monumental perdieron por la cuenta mínima ante Palestino. De todas maneras, los albos suman tres partidos consecutivos en la Liga de Primera sin ganar. Antes del receso habían igualado ante Deportes Concepción y Audax Italiano.

Una situación que está generando los primeros indicios de molestia por una parte de la hinchada alba. Pero más allá de eso, la goleada en Coquimbo también dio pie a las usuales burlas.

Ali Manoucheri se burló de hincha de Colo Colo

Esta vez fue el turno, nada menos, que del alcalde de la ciudad puerto, Ali Manoucheri, quien usó su cuenta de X para responder a un fanático albo que lo fustigó por supuestamente no haber permitido el ingreso de hinchas colocolinos al Sánchez Rumoroso, algo que como la misma autoridad indicó, no estaba en sus manos.

Primero no soy yo quien decide si entra la gente del colo o no, Es la delegación presidencial. Y en segundo lugar, sácate los 5 😂 — Ali Manouchehri (@alimanouchehri) October 12, 2026

“Primero no soy yo quien decide si entra la gente del Colo o no. Es la delegación presidencial”, manifestó el exfutbolista, quien remató con: “Y en segundo lugar, sácate los 5”.

La respuesta de Manoucheri generó reacciones de todo tipo. Mientras decenas de cibernautas albos lo atacaron, otros, principalmente hinchas coquimbanos, lo defendieron.

Manoucheri, ídolo de Coquimbo Unido

Alí Manoucheri es formado en el cuadro Pirata y defendió su camiseta en diferentes períodos durante once temporadas. En ellas alcanzó los títulos de Primera B en 2014 y 2018. Fue capitán del club y es uno de los grandes ídolos de la institución nortina.

Actualmente enfrenta su segundo período como alcalde de la ciudad. En la última elección arrasó, obteniendo un 63,5% de la votación como representante del pacto Contigo Chile Mejor.