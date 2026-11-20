Datos Clave El ranking: La U lidera en Sudamérica el porcentaje de distancia recorrida sin balón a más de 20 km/h, con 12,09%. El podio: River Plate es segundo con 11,45% y Colo Colo tercero con 11,37%, según el CIES Football Observatory. En la tabla: La U es la valla menos batida del torneo, con 22 goles en contra en 27 fechas.

La U de Chile es el equipo de Sudamérica que dedica una mayor parte de su recorrido sin pelota a correr a alta velocidad. Según un estudio del CIES Football Observatory difundido esta semana y recogido por Cooperativa, el 12,09% de la distancia que recorren los azules sin balón es a más de 20 km/h, la cifra más alta de la región. Colo Colo completa el podio, en el tercer lugar.

El dato pone números a algo que se ve en la tabla del Campeonato Nacional: los dos clubes chilenos que aparecen en lo más alto de ese indicador son también los dos primeros de la Liga de Primera.

Qué mide el ranking del CIES

El indicador no cuenta los kilómetros totales, sino qué parte de la distancia recorrida sin posesión se hace por sobre los 20 km/h. Es una forma de medir cuán intensa es la recuperación de un equipo: cuánto de su trabajo sin pelota es presión, retroceso o persecución a velocidad alta, y no trote.

El podio quedó así, según los datos publicados:

Universidad de Chile: 12,09%. River Plate: 11,45%. Colo Colo: 11,37%.

Más atrás, en el top 10, aparecen cuatro clubes brasileños (Cruzeiro, RB Bragantino, Corinthians y Bahia), dos argentinos (Independiente Rivadavia y Platense) y uno colombiano (Rionegro Águilas). No hay otro equipo chileno en esa lista.

La U corre más que nadie y también recibe menos goles

El ranking físico calza con los números defensivos del torneo. Según la tabla de ESPN, la U es la valla menos batida de la Liga de Primera, con 22 goles en contra en 27 fechas, menos de uno por partido. Es segunda con 51 puntos, con 15 triunfos, seis empates y seis derrotas.

Puesto en promedio, los azules reciben 0,81 goles por partido. Colo Colo recibe 1,11 y la UC, tercera, 1,37, con 37 tantos en contra: la defensa cruzada es la más vulnerable de los tres equipos que pelean arriba, aunque compensa con 56 goles a favor.

Colo Colo, ya campeón con 61 puntos, recibió 30 goles, la misma cifra que Deportes Concepción y la segunda mejor defensa del campeonato. Los albos, además, tienen el ataque más productivo, con 59 tantos.

Nuestra lectura: el estudio no prueba que correr más a alta velocidad explique la tabla, pero sí muestra que los dos equipos que se escaparon en el torneo comparten un trabajo sin pelota de alta intensidad que ningún otro equipo chileno muestra en ese ranking. La diferencia está en lo que hacen con la pelota: Colo Colo convirtió ese esfuerzo en 12 goles más que la U y en un título asegurado con al menos tres fechas de anticipación.

Un ranking que llega antes de la recta final

Para la U, el dato llega en la semana en que se juega buena parte del Chile 2. Los azules visitan a O’Higgins el sábado 21 a las 18:00 horas en Rancagua y pueden quedar cinco puntos sobre la Universidad Católica antes de que los cruzados jueguen el clásico ante Colo Colo el domingo. En la previa, el arquero Gabriel Castellón ya avisó que no esperan ayuda de nadie.

Colo Colo, en tanto, ya no se juega nada en la tabla, pero el domingo puede influir en la pelea de su archirrival: si le gana a la UC, la U queda con el Chile 2 mucho más cerca.