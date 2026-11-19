Datos Clave Ortiz: Su nuevo contrato iría hasta diciembre de 2027, con opción de un año más, según ADN citado por Emol. Copa Chile: Pablo Milad dijo que se analiza jugar la final entre el 13 y el 19 de diciembre. Lo que viene: Colo Colo vs Universidad Católica, domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Monumental.

El campeón vive una semana de escritorio y de clásico. Estas son las noticias de Colo Colo de este jueves 19 de noviembre: lo que se sabe del nuevo contrato de Fernando Ortiz, la ventana que maneja la ANFP para la final de la Copa Chile, el voto albo en la elección del sucesor de Pablo Milad y el equipo que se perfila para recibir a la Universidad Católica.

Ortiz: hasta 2027 y con aumento de sueldo

La continuidad del técnico argentino está prácticamente cerrada y solo falta la firma, según informó ADN en una nota recogida por Emol este jueves. El nuevo vínculo iría hasta diciembre de 2027, con opción de extenderlo por un año más, e incluiría un aumento considerable de sueldo y una cláusula de salida cuyo monto no se ha revelado.

El club todavía no lo ha confirmado de manera oficial. El miércoles, el propio Ortiz había dicho que con Aníbal Mosa iban “por buen camino” y que en estos días cerrarían los detalles, como contamos en las noticias albas del miércoles. Mosa, por su parte, ha repetido que amarrar al cuerpo técnico es su primera prioridad antes de hablar de refuerzos.

Copa Chile: la ANFP mira el 13 al 19 de diciembre

Colo Colo enfrentará a O’Higgins en las semifinales de la Copa Chile, y la final ya tiene una ventana tentativa. Tras la elección en la ANFP, Pablo Milad adelantó que se analiza jugarla entre el 13 y el 19 de diciembre. “Lo que les voy a decir no es oficial, pero estamos analizando que la final de Copa Chile se juegue entre el 13 y el 19 de diciembre, porque si finalmente se enfrentan Colo Colo y Universidad de Chile, ya tenemos organizada esa definición”, afirmó, en declaraciones recogidas por Canal 9.

El presidente saliente agregó que, si el Estadio Nacional se recupera, la final se jugaría ahí. La cancha del coliseo de Ñuñoa no estuvo en condiciones para el amistoso de La Roja ante Colombia, que se trasladó al Monumental.

Blanco en la ANFP

Colo Colo votó en blanco en la elección que ganó Jorge Uauy por 27 votos contra 14. Mosa explicó que no tenía cómo defender a ninguna de las dos listas: el detalle de la votación y su advertencia al nuevo presidente están en nuestro análisis de la elección.

El once que se perfila para el clásico

El Cacique recibe a la UC el domingo, en su primer partido después de asegurar la estrella 35. La baja segura es Javier Correa, que será operado de los meniscos y no vuelve este año. Según la formación probable que proyecta En Cancha, Ortiz pondría a Vozinha; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Álvaro Madrid y Víctor Felipe Méndez; Francisco Marchant, Maximiliano Romero y Gedeón Díaz.

Sosa ya avisó que el campeón no se relajará: “Nosotros vamos a ir a ganar el clásico”, dijo el miércoles, como contamos en su conferencia de prensa. Para la UC, que pelea el Chile 2 con la U, el partido vale mucho más.

Lo próximo: la firma de Ortiz, que el club podría anunciar en los próximos días, y el clásico del domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Monumental.