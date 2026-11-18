Datos Clave Ortiz: El técnico dijo que en estos días cerrará con Aníbal Mosa los detalles que faltan para seguir en Colo Colo. Copa Chile: Mosa planea jugar fuera de Santiago la semifinal ante O’Higgins, con Concepción y Viña del Mar como opciones. Lo que viene: El clásico ante la UC, el domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Monumental.

El campeón ya piensa en 2027. Estas son las noticias de Colo Colo de este miércoles 18 de noviembre: Fernando Ortiz ve cerca su renovación y pide un plantel más amplio, Aníbal Mosa quiere llevar la Copa Chile a regiones y el plantel prepara el clásico ante la Universidad Católica.

Ortiz y su renovación: “Vamos por buen camino”

El técnico del Cacique habló con DSports sobre la negociación para seguir en el club. “Estamos hablando con Aníbal, y hemos dicho los dos que vamos por buen camino. En el transcurso de estos días nos pondremos de acuerdo en los detalles que faltan”, afirmó, según recogió Cooperativa.

El argentino agregó que ambos quieren potenciar al equipo para el próximo año, con la ilusión puesta en la copa internacional.

“Con lo que tenemos no nos alcanza”

Ortiz también adelantó lo que necesita para 2027, cuando Colo Colo deberá enfrentar varias competencias. “Vamos a tener muchas competencias, y eso requiere tener un plantel rico, con lo que tenemos para enfrentar varias competencias no nos alcanza”, explicó.

Sobre Arturo Vidal, lo definió como un jugador de jerarquía y calidad, y aseguró que al momento de decidir en lo deportivo tomará lo mejor para la institución. Consultado por Diego Valdés, volante de Vélez, evitó hablar de nombres: “No puedo analizar quien puede venir, porque no he logrado una renovación”, respondió.

La Copa Chile, lejos del Monumental

Colo Colo enfrentará a O’Higgins en las semifinales de la Copa Chile y, aunque le toca ser local, no jugaría en Macul. “Concepción y Viña del Mar son opciones. Nos gusta llevar a Colo Colo a provincia”, aseguró Mosa a su llegada al Monumental para el amistoso de La Roja, según ADN.

El presidente de Blanco y Negro explicó que la idea es cuidar la cancha y acercar al club a las regiones. La ANFP aún no ha confirmado la fecha ni el horario de la llave.

En corto: Cortés y la ANFP

La sanción de la FIFA a Argentinos Juniors complica el futuro de Brayan Cortés en el club argentino y lo acerca a un regreso a Colo Colo, como contamos esta mañana.

Mosa dejó abierta la puerta a un voto en blanco o nulo de Colo Colo en la elección de la ANFP de este jueves 19, entre Jorge Uauy y Jorge Yunge.

Lo que viene: el clásico ante la UC

En la cancha, el campeón recibe a la Universidad Católica el domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Monumental, por la fecha 28 de la Liga de Primera. Lo hará sin Javier Correa, que será operado de los meniscos, como detallamos en las noticias albas del martes.