Datos Clave El resultado: Liberia le ganó 2-0 a Cabo Verde en Monrovia y Vozinha fue titular en el arco caboverdiano. La tabla: Cabo Verde quedó tercero del Grupo K con 3 puntos, con un triunfo y tres derrotas en cuatro fechas. En Colo Colo: El campeón recibe a la UC el domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Monumental, en el próximo partido del arquero con su club.

La fecha FIFA terminó mal para Vozinha. El arquero de Colo Colo fue titular este martes 17 de noviembre en la derrota de Cabo Verde por 2-0 ante Liberia en Monrovia, por la cuarta fecha de las clasificatorias a la Copa de África 2027. El resultado deja a su selección tercera del Grupo K con 3 puntos y cerca de quedar fuera del torneo.

Es un golpe inesperado: Liberia llegaba al partido sin puntos y cuatro días antes había caído 4-2 ante el mismo rival en Praia.

Un cabezazo en el área chica y un mano a mano

Según la crónica de BioBioChile, el primer gol de Liberia llegó tras un centro al área chica que terminó en un potente cabezazo: el balón superó a la defensa y Vozinha no alcanzó a reaccionar. El segundo nació de una desatención en la marca, que dejó al delantero rival mano a mano con el arquero albo, sin opciones de evitar la caída.

El cierre tampoco fue tranquilo. Al terminar el partido, hinchas ingresaron a la cancha y los jugadores debieron ser evacuados bajo el protocolo de seguridad, de acuerdo con el mismo reporte.

De la goleada en Praia a la derrota en Monrovia

El panorama era otro el viernes 13. Ese día, Vozinha jugó los 90 minutos en el 4-2 sobre Liberia en el Estadio Nacional de Praia, el primer triunfo de Cabo Verde en el grupo, como contamos entonces. Había llegado a la concentración como campeón con Colo Colo y sus compañeros lo recibieron con un pasillo.

Los números de la doble fecha dejan a Cabo Verde en problemas: cuatro goles recibidos ante Liberia en dos partidos y un balance de un triunfo y tres derrotas en la clasificatoria. Tras la tercera fecha, Mali lideraba con 9 puntos y Ruanda era segundo con 6, según la tabla de la CAF recogida por The Rio Times.

Solo los dos primeros del grupo clasifican a la Copa de África, que se jugará en Kenia, Tanzania y Uganda entre el 19 de junio y el 17 de julio de 2027. La clasificatoria se reanuda en la ventana del 22 al 30 de marzo de 2027.

Qué significa para Colo Colo

Esta es nuestra lectura, a partir de esas fechas. Los viajes con su selección ya fueron un tema en Colo Colo durante este semestre, por su efecto en los minutos que el arquero necesita para renovar, como explicamos en su momento. Si Cabo Verde no logra meterse entre los dos primeros en marzo, el arquero no tendría una Copa de África en pleno invierno chileno de 2027, un dato que pesa en la discusión de su continuidad: según La Tercera, firmó hasta diciembre, y TNT Sports informó que la extensión se activa si disputa la mitad de los minutos establecidos.

Lo inmediato, en todo caso, es el viaje de regreso. Colo Colo, ya campeón, recibe a Universidad Católica el domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Monumental, sin su goleador Javier Correa, que será operado de los meniscos.

Tras el clásico, al Cacique le quedan los partidos ante Deportes La Serena y Cobresal en la Liga de Primera, además de la semifinal de Copa Chile ante O’Higgins.