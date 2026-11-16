Datos Clave Historial: La Roja suma 17 partidos en el Monumental, con diez triunfos, tres empates y cuatro derrotas. Ante Colombia: Dos duelos en Macul, sin victorias: derrota 1-3 en 2012 y empate 0-0 en 2023. El partido: Chile y Colombia juegan este martes 17 de noviembre, a las 20:00 horas, en el estadio de Colo Colo.

El cambio de sede del amistoso entre La Roja y Colombia lleva a la selección a un estadio que conoce bien. El duelo de este martes 17 de noviembre, a las 20:00 horas, se jugará en el Monumental de Colo Colo tras descartarse el Estadio Nacional por el estado del césped, y será el partido número 18 de la selección adulta en Macul.

Los números dicen que el Monumental ha sido una buena casa para Chile, pero con una cuenta pendiente justo ante el rival de turno: en dos visitas de Colombia a Macul, La Roja nunca pudo ganarle.

17 partidos, diez triunfos y un 65% de rendimiento

Según el registro de partidos clase A de la selección que lleva el sitio Partidos de la Roja, Chile jugó 17 veces en el Monumental entre 1997 y 2023: 13 por Eliminatorias y cuatro amistosos. El balance es de diez triunfos, tres empates y cuatro derrotas, con 34 goles a favor y 17 en contra.

Eso equivale a 33 de 51 puntos posibles, un 64,7% de rendimiento. En Eliminatorias, el saldo es de siete triunfos, tres empates y tres derrotas.

La goleada de Zamorano y el gol de Suazo

El estreno fue inolvidable. El 29 de abril de 1997, por las clasificatorias a Francia 1998, Chile goleó 6-0 a Venezuela con cinco goles de Iván Zamorano y uno de Pedro Reyes. Sigue siendo el resultado más abultado de La Roja en Macul.

El estadio también fue clave en el camino a Sudáfrica 2010. Chile jugó allí sus dos últimos partidos como local de esa clasificatoria, mientras se remodelaba el Estadio Nacional, y cerró ante Ecuador con un 1-0 que llevó la firma de Humberto Suazo, goleador de esa eliminatoria con diez tantos.

Estos son los hitos del historial en el Monumental:

Mayor goleada: 6-0 a Venezuela, en 1997.

6-0 a Venezuela, en 1997. Rival más visto: Venezuela y Paraguay, con tres partidos cada uno.

Venezuela y Paraguay, con tres partidos cada uno. Mejor registro por rival: ante Venezuela, dos triunfos y un empate, con 11 goles a favor y tres en contra.

ante Venezuela, dos triunfos y un empate, con 11 goles a favor y tres en contra. Peor noche: el 0-3 ante Paraguay, en agosto de 2017, rumbo a Rusia 2018.

Colombia, la cuenta pendiente

Colombia es uno de los tres rivales con los que Chile tiene saldo negativo en Macul, junto a Paraguay y Brasil. El 11 de septiembre de 2012, por las clasificatorias a Brasil 2014, los cafeteros ganaron 3-1. El 12 de septiembre de 2023, ya rumbo al Mundial 2026, el duelo terminó 0-0.

Solo dos selecciones se fueron invictas del Monumental: Colombia y Brasil, que ganó 1-0 en septiembre de 2021, por las clasificatorias a Catar 2022.

Tres años sin jugar en Macul

La última vez que la selección jugó en el Monumental fue el 16 de noviembre de 2023, un empate 0-0 ante Paraguay por las Eliminatorias. Ese año el estadio recibió cuatro partidos de Chile: el amistoso ganado 3-2 a Paraguay, el 0-0 con Colombia, el 2-0 a Perú y el empate con los guaraníes. El último triunfo de La Roja en Macul es ese 2-0 sobre Perú, del 12 de octubre de 2023.

Lo que dicen los números para el martes

Esta es nuestra lectura, basada en el historial: el Monumental fue mucho más generoso con Chile en su primera etapa que en la reciente. En los diez primeros partidos, hasta marzo de 2017, La Roja ganó siete. En los siete jugados desde agosto de 2017 ganó tres, empató dos, perdió dos y marcó apenas siete goles. Llega además desde una derrota 1-0 en Cali en la que no remató al arco, como contamos en el análisis del partido de ida. Para cambiar la historia ante Colombia en Macul, el equipo de Nicolás Córdova necesita algo que le ha faltado en ese estadio desde 2017: goles.

Si quieres saber dónde ver el partido, revisa la guía con horario y canal. Lo que viene: Chile vs Colombia, este martes a las 20:00 horas, en el Monumental.