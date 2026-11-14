Datos Clave El ranking: El CIES ubicó a Colo Colo sexto (+0,96) y a la U octava (+0,92) entre los equipos con mejor diferencia de gol por partido en Sudamérica. La ausencia: La UC, que el mismo observatorio destacó como el segundo ataque más productivo del continente, no aparece en ese top 10. La explicación: En la Liga de Primera, los cruzados recibieron 37 goles en 27 partidos; la U, 22, la menor cifra del torneo.

Colo Colo y la U están entre los diez equipos más dominantes de Sudamérica. Así lo indica el último informe del CIES Football Observatory, elaborado junto a la firma de analítica Impect y difundido este sábado por Cooperativa, que mide la diferencia de gol por cada 90 minutos en las primeras divisiones del continente.

El campeón es sexto con +0,96 y los azules, octavos con +0,92. La lista la encabeza Independiente del Valle (+1,26), seguido de Flamengo (+1,24) y Palmeiras (+1,15). Pero el dato más llamativo para el fútbol chileno es otro: Universidad Católica no aparece.

El segundo mejor ataque, fuera de los más dominantes

La ausencia cruzada llama la atención porque el viernes 13 de noviembre el mismo observatorio ubicó a la UC con el segundo ataque más productivo de Sudamérica, con 1,93 goles por cada 90 minutos, solo detrás de Independiente del Valle. En ese listado, Colo Colo compartía el tercer registro con Flamengo, con 1,86.

Es decir, la Franja hace goles al nivel de los mejores del continente, pero no logra la misma distancia con sus rivales. La respuesta está en la otra mitad de la cancha.

Los números de la Liga de Primera: 37 goles en contra

La tabla de la Liga de Primera, según ESPN, lo muestra con claridad tras 27 fechas:

Colo Colo: 59 goles a favor y 30 en contra (+29). Promedia 2,19 goles anotados y 1,11 recibidos por partido.

59 goles a favor y 30 en contra (+29). Promedia 2,19 goles anotados y 1,11 recibidos por partido. Universidad de Chile: 47 a favor y 22 en contra (+25). Promedia 1,74 anotados y 0,81 recibidos.

47 a favor y 22 en contra (+25). Promedia 1,74 anotados y 0,81 recibidos. Universidad Católica: 56 a favor y 37 en contra (+19). Promedia 2,07 anotados y 1,37 recibidos.

La UC marcó nueve goles más que la U, pero recibió 15 más. Con 22 tantos en contra, el cuadro azul tiene la defensa menos batida del torneo, ocho por debajo de Colo Colo y Deportes Concepción, que suman 30 cada uno.

Los cruzados, en cambio, aparecen recién en el séptimo lugar entre las defensas del campeonato: Everton (35), Coquimbo Unido (36) y Audax Italiano (36) también recibieron menos goles que ellos, pese a estar lejos en la tabla.

Por qué importa en la pelea por el Chile 2

La diferencia no es solo estadística. La U y la UC pelean el Chile 2, el cupo directo a la Copa Libertadores 2027. Tras el triunfo cruzado 1-0 en el clásico universitario del 1 de noviembre, BioBioChile contaba 46 puntos para la UC y 48 para la U. Hoy, según la tabla de ESPN, la diferencia sigue siendo de dos: 51 para los azules y 49 para los cruzados, con tres fechas por jugar.

Colo Colo, ya campeón con 61 puntos, mira esa pelea desde arriba, pero en la fecha 28 tiene un rol directo: recibe a la UC el domingo 22 de noviembre, según la programación de la fecha 28.

Nuestra lectura: la U gana con menos goles

Esta es nuestra lectura, basada en los números citados. La U construyó su campaña desde el arco propio: con 1,74 goles por partido anota menos que sus dos rivales directos, pero recibe casi la mitad que la UC por partido (0,81 contra 1,37). Esa es la razón por la que entra al top 10 continental de dominio y los cruzados no, aunque estos tengan un ataque de élite.

Para la UC, el dato marca el desafío de las tres fechas que quedan: en una pelea por dos puntos, cada gol recibido pesa tanto como los que convierte. Y el próximo examen es ante el ataque más goleador del torneo, el de Colo Colo.

La carrera por el Chile 2 se retoma después de la fecha FIFA, con la U defendiendo su ventaja de dos puntos y la UC de visita en el Monumental.