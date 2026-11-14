Datos Clave El estreno: “Gary Medel: Corazón de Pitbull” llega a HBO Max el jueves 10 de diciembre, con cuatro episodios. La serie: Recorre su barrio, su debut en la UC, su carrera en siete países y los títulos con La Roja. El contexto: Su contrato con la Universidad Católica vence en diciembre y no hay renovación anunciada.

Gary Medel ya tiene fecha para su serie documental. HBO Max anunció en sus redes sociales que “Gary Medel: Corazón de Pitbull” se estrenará el jueves 10 de diciembre de 2026, con cuatro episodios dedicados a la vida y la carrera del bicampeón de América con La Roja y actual jugador de la Universidad Católica.

El anuncio llega en un momento particular para el Pitbull: el estreno cae en el mismo mes en que vence su contrato con la UC, sin que el club haya anunciado una renovación.

Dónde y cuándo ver “Corazón de Pitbull”

Estreno: jueves 10 de diciembre de 2026.

jueves 10 de diciembre de 2026. Plataforma: HBO Max, en exclusiva.

HBO Max, en exclusiva. Formato: serie documental de cuatro episodios.

serie documental de cuatro episodios. Protagonista: Gary Medel, defensor de 39 años de la Universidad Católica.

“Ya conoces al Pitbull. Ahora descubre a Gary”

La plataforma presentó la serie con esa frase y con un adelanto de su enfoque, según recogió ADN: “Tras dieciséis años en la élite del fútbol mundial, Gary Medel regresa al club donde todo comenzó. La serie propone un retrato íntimo y cercano de un ídolo que sigue vigente. Muestra su día a día junto a sus hijos y amigos, en su barrio y en su vida cotidiana”.

Cuando HBO Max anunció el proyecto, a comienzos de septiembre, el rodaje ya llevaba algunas semanas en lugares clave de su historia, como su barrio de infancia y la UC. La producción incluye testimonios del propio Medel, de su familia, amigos, compañeros y exfutbolistas, y repasa sus orígenes, su debut en la Católica, su salto al fútbol internacional y los años de la Generación Dorada, con la Copa América 2015 y la Copa América Centenario.

Una carrera en siete países y más de 160 partidos con La Roja

Los números que la propia plataforma destacó explican por qué Medel merece cuatro capítulos:

Selección: más de 160 partidos con La Roja.

más de 160 partidos con La Roja. Títulos: bicampeón de la Copa América, en 2015 y 2016.

bicampeón de la Copa América, en 2015 y 2016. Mundiales: Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Países: jugó en Chile, Argentina, España, Inglaterra, Italia, Turquía y Brasil.

jugó en Chile, Argentina, España, Inglaterra, Italia, Turquía y Brasil. Clubes: vistió camisetas como las de Boca Juniors, Sevilla, Cardiff City, Inter de Milán, Besiktas y Bologna.

La foto de esta nota es parte de esa historia: Medel festejando uno de sus dos goles a River Plate con la camiseta de Boca, en marzo de 2010.

Un ídolo “vigente” con el contrato por vencer

El presente en San Carlos de Apoquindo es menos claro que el pasado. Según informó BioBioChile a comienzos de noviembre, el nuevo gerente deportivo de la UC, Francisco Pérez Lázaro, se reunió dos veces con Medel tras una discusión con el técnico Daniel Garnero, reportada por La Tercera, y le confirmó que su contrato no sería rescindido. Pero no hubo señales de renovación: el vínculo vence en diciembre de 2026.

El presidente de la UC también se refirió a la situación, como contamos en el respaldo del presidente de la UC a Garnero y a Medel.

Nuestra lectura: la serie se estrena justo cuando se decide el final

Esta es nuestra lectura, basada en lo informado. HBO Max vende la serie como el retrato de “un ídolo que sigue vigente” y destaca su regreso al club donde empezó. Pero el estreno coincide con el mes en que la UC y Medel deben resolver si ese regreso tiene una temporada más o si termina este año.

Eso le da a “Corazón de Pitbull” una carga que no tenía cuando se anunció en septiembre: puede terminar siendo el relato de un capítulo que sigue, o la despedida de uno de los jugadores más importantes de la historia de La Roja. La respuesta, por ahora, no está en la serie, sino en la negociación con la UC.

Mientras tanto, a Medel y a la Católica les quedan tres fechas de Liga de Primera, la primera ante Colo Colo el domingo 22 de noviembre, con el cupo Chile 2 a la Libertadores todavía en juego.