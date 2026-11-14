Datos Clave El pedido: Arturo Vidal, como comentarista de Mega, pidió llamar a Fernando Zampedri, Eduardo Vargas y Charles Aránguiz. Los goles: Zampedri suma 29 goles en 27 partidos del torneo y 39 en el año; Vargas lleva 17 en 35 partidos con la U. La Roja: En Cali terminó con cinco intentos de remate y ninguno al arco. La revancha es el martes 17 en el Estadio Nacional.

Arturo Vidal no se guardó nada tras la derrota 1-0 de La Roja ante Colombia en Cali. En su nuevo rol de comentarista para Mega, el capitán de Colo Colo pidió el regreso de tres experimentados a la selección: Fernando Zampedri, Eduardo Vargas y Charles Aránguiz. Su argumento fue directo: en Chile falta un centrodelantero y la edad no debería ser un filtro.

Revisamos los números de los dos delanteros que nombró y los pusimos al lado de lo que mostró el ataque de Nicolás Córdova en Cali.

“No tenemos ‘9’ y se lo merece”: lo que dijo Vidal

El King analizó el partido en vivo por el canal de YouTube de Mega y, según recogió Cooperativa, defendió que se convoque por momento y no por fecha de nacimiento. “Si tuviera que jugar un partido importante, yo (a Zampedri) lo llamaría. Llamaría siempre a los que están en mejor momento, no importa la edad”, afirmó.

Luego precisó el límite de su idea: “No voy a poner a 11 mayores de 35 años, pero sí lo hubiese llamado en esta. No tenemos ‘9’ y se lo merece, por todos los goles que ha hecho”. Sobre los bicampeones de América que juegan en la U, fue igual de claro: “A Vargas llámalo, porque está volando”. Con Aránguiz puso una condición: “si está bien, tienes que llamarlo”.

Esa misma noche, Vidal también había cuestionado los cambios del segundo tiempo y resumió su molestia con una frase: “Todavía no sabemos a lo que jugamos”.

Zampedri: la mejor temporada de su carrera en Chile

El caso del Toro es el que mejor resiste la revisión. Según Pauta, el delantero de 38 años de la Universidad Católica lleva 29 goles y tres asistencias en 27 partidos del torneo, un promedio de 1,12 goles por encuentro. Si se suman todas las competencias, llega a 39 goles oficiales en 2026.

Peso en su equipo: sus goles son más de la mitad de los 56 que lleva la UC en el torneo.

sus goles son más de la mitad de los 56 que lleva la UC en el torneo. Ventaja en la tabla: le saca 11 goles a Javier Correa, de Colo Colo, el segundo goleador.

le saca 11 goles a Javier Correa, de Colo Colo, el segundo goleador. Su propio récord: su mejor marca anterior en Primera eran los 23 goles de 2021.

su mejor marca anterior en Primera eran los 23 goles de 2021. Lo que viene: está a cuatro goles de igualar los 33 de Alberto Acosta en 1994, con tres partidos por jugar, el primero ante Colo Colo el domingo 22 de noviembre.

Vargas: 17 goles y el máximo anotador de la U

Turboman también llega con cifras para respaldar el pedido. Según la U, en la temporada de su regreso suma 35 partidos y 17 goles entre todas las competencias, y es el goleador del plantel de Fernando Gago. El jueves firmó su renovación hasta fines de 2027, como contamos en la extensión de Vargas con la U.

La comparación es menos aplastante que la de Zampedri, pero Vargas tiene algo que Vidal subrayó: experiencia en la selección y un momento de confianza. En el caso de Aránguiz, el propio Vidal dejó su nombre condicionado a que esté bien, y no encontramos una cifra oficial consolidada de su temporada para sumar a esta comparación.

Lo que mostró el ataque de La Roja en Cali

Para la fecha FIFA, Córdova sumó a dos delanteros nuevos, Clemente Montes, de la UC, y Emiliano Ramos, de Everton. El resultado en Cali, según los datos de ESPN recogidos por Cooperativa, fue pobre en ataque: cinco intentos de remate, ninguno al arco, 44% de posesión y 156 pases en zona ofensiva contra 316 de Colombia. El único gol fue un autogol de Guillermo Maripán, como detallamos en la caída de La Roja en Cali.

En sus últimos cuatro partidos, Chile marcó cuatro goles: ninguno ante Canadá, dos ante Estados Unidos, dos ante México y ninguno ante Colombia. El propio técnico reconoció el déficit tras el partido: “Tenemos que mejorar en la generación de juego y mejorar en el último tercio para poder generar muchas más ocasiones de gol”, afirmó.

Nuestra lectura: el pedido apunta justo donde Chile falla

Esta es nuestra lectura, basada solo en las cifras citadas. El reclamo de Vidal no es nostalgia: apunta al único sector donde La Roja quedó en cero en Cali, la definición, y lo hace con el goleador del torneo, que esta temporada metió más de la mitad de los goles de su equipo.

La discusión real, entonces, no es si Zampedri hace goles, sino si Córdova está dispuesto a sumar a un delantero de 38 años en un proceso que él mismo define como un cambio drástico, con jugadores que, en sus palabras, “tienen que empoderarse aún”. Los números de Vidal son difíciles de rebatir. El plan del técnico es de largo plazo, y el martes tendrá otra prueba para mostrar si su ataque puede responder sin ellos.

La Roja recibe a Colombia este martes 17 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional, en su último partido del año, con transmisión de Mega.