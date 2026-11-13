Datos Clave La votación: El 66,94% de los accionistas de Azul Azul aprobó remover al directorio que encabezaba Cecilia Pérez. Los nuevos: Entran los siete directores propuestos por los acreedores de Sartor, entre ellos el exministro Jorge Burgos. Lo que falta: El nuevo presidente de la concesionaria se elegirá el lunes 16 de noviembre, en la primera sesión de la mesa.

Universidad de Chile ya tiene nuevo directorio. La junta extraordinaria de accionistas de Azul Azul, realizada este viernes 13 de noviembre en el Centro Deportivo Azul, aprobó la salida de la mesa que encabezaba Cecilia Pérez y ratificó a los siete directores propuestos por los acreedores de Sartor.

La concesionaria, sin embargo, todavía no tiene presidente: el sucesor de Pérez se elegirá el lunes 16 de noviembre, en la primera reunión del nuevo directorio, según informaron Cooperativa y ADN.

Quiénes entran y quiénes salen de Azul Azul

Los siete nombres que llegan desde el bloque de Sartor fueron aprobados con el 9,76% de los votos cada uno:

Jorge Burgos

Fernando Coloma

Macarena Letelier

Eduardo Álamos

Eduardo Escaffi

Gonzalo Molina

Edgar Kausel

Ellos reemplazan a Cecilia Pérez, Cristián Aubert, Luis Miguel Berr, Aldo Marín, Roberto Nahum, Pablo Silva y Francisco Aylwin. Siguen en la mesa José Ramón Correa y José Miguel Insulza, con el 11,40% de las preferencias, además de Héctor Humeres y Andrés Weintraub, que ocupan los puestos reservados para la Universidad de Chile.

Los accionistas minoritarios Smirko Vescovi y Juan Gabriel Soto también se presentaron, pero no alcanzaron el porcentaje necesario para obtener un asiento.

Una remoción con casi un cuarto de votos en contra

La salida del directorio anterior no fue unánime. Según Cooperativa, el 66,94% de los accionistas aprobó la remoción, el 22,79% la rechazó, el 9,05% se abstuvo y el 1,20% votó en blanco.

El liquidador de Sartor, Eduardo Godoy, no asistió a la junta y tampoco lo hicieron sus candidatos. En su representación llegó el abogado Jaime de Larraechea, que debió responder preguntas principalmente de los accionistas minoritarios. Sí estuvieron presentes la prorrectora de la Universidad de Chile, Dorotea Pérez, y los directores salientes Cecilia Pérez y Francisco Aylwin.

Afuera, un grupo de hinchas azules se instaló en el acceso del recinto con lienzos contra la administración de la sociedad anónima, uno de ellos con la frase “queremos gente de la U”.

Qué significa para la U: una mesa de transición hasta la venta

El nuevo directorio nace con fecha de vencimiento. Será una administración de transición mientras se concreta la venta del 63% de las acciones que quedó en manos de Sartor, un proceso que se proyecta hasta abril como máximo.

Esta es nuestra lectura: los siete directores que llegan desde el bloque de Sartor suman mayoría en una mesa de once, así que en la práctica tienen los votos para definir solos la presidencia del lunes. El exministro Burgos es el nombre más conocido del grupo, como contamos en el regreso de Jorge Burgos a la U. Los temas que esperaban esta junta están en lo que define la nueva mesa de Azul Azul.

El próximo paso es el lunes 16 de noviembre, cuando el nuevo directorio se reúna por primera vez y elija a quien presidirá Azul Azul.