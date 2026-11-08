Datos Clave Ventaja: La U tiene 51 puntos y la UC 49, con nueve en juego para cada una, según la tabla de Emol. Calendario de la U: O’Higgins (visita), Deportes Concepción (visita) y Unión La Calera (local). Calendario de la UC: Colo Colo (visita), Huachipato (local) y Universidad de Concepción (visita).

La pelea por el Chile 2, el segundo cupo chileno a la Copa Libertadores 2027, quedó entre Universidad de Chile y Universidad Católica. Con Colo Colo ya campeón, la U lleva dos puntos de ventaja y a ambas les quedan tres fechas. La pregunta es quién tiene el camino más difícil.

Dos puntos de ventaja y nueve en disputa

Según la tabla de Emol, la U suma 51 puntos tras ganarle 2-1 a Cobresal, con diferencia de gol de +25. La UC tiene 49 y +19, después de golear 3-0 a Limache este domingo. Ambas jugaron 27 partidos.

Matemáticamente, la U tiene un techo de 60 puntos y la UC de 58. Para pasar a la U sin depender de desempates, la UC necesita sumar al menos tres puntos más que ella en lo que queda del torneo.

Según T13, el campeón y el segundo de la tabla clasifican directo a la fase de grupos de la Libertadores 2027, mientras que el tercero debe jugar una fase previa contra el campeón de la Copa Chile. Por eso el segundo lugar pesa tanto.

El calendario de la U: dos visitas y un local ante el último

Según el calendario que publica Emol, la U visitará a O’Higgins el 22 de noviembre, a Deportes Concepción el 29 de noviembre y cerrará el 6 de diciembre como local ante Unión La Calera. Esos tres rivales suman 90 puntos en la tabla de Emol, antes de los partidos de esta noche: O’Higgins tiene 31, Deportes Concepción 38 y La Calera, último, 21.

La U es además la defensa menos batida del torneo, con 22 goles en contra en 27 partidos, según la misma tabla.

El calendario de la UC: el campeón y dos rivales de abajo

La UC visitará a Colo Colo en el Monumental el 22 de noviembre, recibirá a Huachipato el 29 y cerrará el 6 de diciembre ante Universidad de Concepción como visitante. Sus rivales suman 120 puntos en la misma tabla, también antes de los partidos de esta noche: Colo Colo tiene 61, Huachipato 36 y Universidad de Concepción 23, penúltima.

La UC es el segundo ataque del campeonato, con 56 goles, y su delantero Fernando Zampedri encabeza a los goleadores con 29, según informó Cooperativa.

Daniel Garnero lo resumió en conferencia de prensa: “Tenemos nuestro objetivo, que es sacar los nueve puntos que quedan, y se ponga adelante quien se ponga adelante. Si tenemos que jugar con el puntero, iremos a la casa del puntero y haremos todo lo posible para traernos los tres puntos”.

Quién lo tiene más difícil

Esta es nuestra lectura, basada solo en la tabla y el calendario: el camino de la UC es más exigente en el papel, porque sus rivales suman 30 puntos más que los de la U y el primero de ellos es el campeón, a domicilio. La U, en cambio, juega dos de sus tres partidos de visita, pero ante rivales que están más abajo en la tabla que los de la UC.

Eso no garantiza nada, y el clásico de la fecha 26, que ganó la UC 1-0, muestra que la diferencia puede achicarse en un partido. Pero la UC necesita que la U tropiece al menos una vez más que ella. La primera señal llegará el domingo 22 de noviembre, cuando la U visite a O’Higgins y la UC enfrente a Colo Colo en el Monumental.

Para ver cómo llegó la UC a este momento, puedes leer nuestra nota sobre su goleada a Limache.