Datos Clave Partido: Universidad Católica vs Deportes Limache, domingo 8 de noviembre, 12:30 horas, Claro Arena. Reprogramación: La ANFP lo adelantó desde las 20:00 para que termine antes de los duelos de Colo Colo y la U. Tabla: La UC suma 46 puntos y la U 48; Limache llegó a 40 tras ganarle 2-0 a Audax Italiano.

Universidad Católica recibe a Deportes Limache este domingo 8 de noviembre, a las 12:30 horas, en el Claro Arena, por la fecha 27 de la Liga de Primera. Los cruzados buscan sostener la inercia del triunfo en el clásico universitario en su pelea por el Chile 2, ante un rival que se afianzó en zona de Copa Sudamericana.

Garnero: “Estamos corriendo de atrás”

El técnico Daniel Garnero atendió a los medios en la antesala del partido y reconoció que “estamos corriendo de atrás”, aunque valoró el efecto de ganarle a la U: según dijo, eso “nos da una inyección anímica que tenemos que saber utilizarla”.

Sobre el equipo, no cerró la puerta a cambios respecto al clásico: “Puede haber modificaciones”. Y en el puesto de arquero, donde compiten Vicente Bernedo y Darío Melo, afirmó: “Voy a hablarlo primero con ellos, porque me trajo un pequeño inconveniente esto de haberlo dicho antes. Pero sí, ya lo tengo definido”.

El equipo probable de la UC

Cooperativa Deportes informó que Garnero repetiría gran parte del equipo que venció a la U, con una sola duda en ataque: quién acompaña a Fernando Zampedri y Clemente Montes, puesto que alternaron durante la semana Juan Francisco Rossel y el argentino Justo Giani. La formación más probable sería:

Arquero: Darío Melo.

Defensa: Tomás Asta-Buruaga, Agustín Farías, Juan Ignacio Díaz y Eugenio Mena.

Volantes: Jhojan Valencia, Jimmy Martínez y Cristián Cuevas.

Delanteros: Clemente Montes, Fernando Zampedri y Rossel (o Giani).

El volante Fernando Zuqui cumplió su fecha de suspensión, pero esperaría su oportunidad desde la banca, según la misma información.

Limache, un rival en su mejor momento

Deportes Limache viene de vencer 2-0 a Audax Italiano por la fecha 26, con goles de Augusto Aguirre, a los 14 minutos, y de Marcos Arturia, de penal, en el 90+9. Con ese resultado llegó a 40 puntos y, según Cooperativa, se afianzó en zona de Sudamericana, con la ilusión de clasificar por primera vez a un torneo internacional.

La cuenta del Chile 2

En la tabla, la U de Chile tiene 48 puntos y la UC 46, según Cooperativa. Como el duelo de los cruzados se juega a las 12:30 y el de la U ante Cobresal a las 15:00, una victoria de Católica la dejaría en 49 puntos, por delante de los azules, al menos hasta que estos entren a la cancha.

Esa es una lectura propia, basada en los puntos informados: jugar primero permite a la UC fijar el marcador a batir para la U, y también obliga a Garnero a aprovechar una ventana corta, con la inyección anímica de la que habló.

Si quieres revisar la transmisión, tienes nuestra nota ¿Quién transmite Universidad Católica vs Deportes Limache?, y para seguir a los cruzados, su página de Universidad Católica. Con los resultados del domingo, la pelea por el Chile 2 quedará ordenada tras la fecha 27.