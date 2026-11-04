Datos Clave Orden: primero UC vs. Limache, luego Ñublense vs. Colo Colo y U de Chile vs. Cobresal, ambos a las 15:00 horas. Colo Colo: lidera con 10 puntos sobre la U y queda a cuatro fechas del cierre. Chile 2: la UC suma 46 puntos y la U, 48; el cupo da acceso directo a la Libertadores 2027.

La ANFP cambió el horario del UC vs. Limache: ya no será a las 20:00 del domingo 8 de noviembre, sino antes de los partidos de Colo Colo y la U de Chile, que se juegan a las 15:00 horas. Así, el resultado de la UC se conocerá antes de que partan los duelos que pueden definir el título y el Chile 2.

Por qué se movió el partido de la UC

Según Cooperativa, la ANFP explicó el ajuste por criterios de “transparencia y justicia deportiva”, ante la estrecha disputa entre la UC y la U por el segundo lugar de la tabla, que entrega un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El organismo no informó la nueva hora en el comunicado citado por ese medio, solo que será antes de las 15:00 horas.

Lo que necesita Colo Colo en Chillán

Después del clásico universitario, Colo Colo lidera con una diferencia de 10 puntos a cuatro fechas del final, según BioBioChile. Esa misma nota señala que, si gana en Chillán, tendremos nuevo campeón: la estrella 35 en la historia de los albos.

Esta es nuestra cuenta con esos datos: el líder tiene 58 puntos y la U, 48. Si los albos suman tres ante Ñublense llegan a 61, y la U, aun ganando sus cuatro partidos restantes, llegaría a 60 como máximo. Por eso el título puede definirse el domingo sin esperar la fecha siguiente.

Qué se juegan la UC y la U por el Chile 2

La UC venció 1-0 a la U en el Claro Arena, con gol de Clemente Montes a los 4 minutos, y llegó a 46 puntos, a dos de los azules. Los cruzados tienen tres duelos de local, ante Limache, Huachipato y la Universidad de Concepción, y uno como visitante ante Colo Colo, según BioBioChile.

La U, por su parte, enfrenta a Cobresal a las 15:00 horas del domingo con la presión de saber ya qué hizo la UC horas antes. Esa es la consecuencia práctica del cambio: los azules jugarán con el marcador del rival directo en la mano.

Nuestra lectura

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: con el horario de la UC adelantado, el domingo se ordena en dos tiempos. Primero se sabrá si la UC se acerca o se aleja de la U, y recién después se juegan los partidos que pueden coronar a Colo Colo y mover el Chile 2. Los resultados de las 15:00 horas dependerán, en parte, de lo que pase antes.

Sobre el pase de los albos a semifinales de Copa Chile y lo que viene, puedes revisar nuestra nota de las llaves. Después del domingo, quedarán tres fechas para cerrar el torneo.