Colo Colo y Deportes Puerto Montt reanudan este lunes 2 de noviembre, a las 19:00 horas (Chile), en el Estadio Monumental, la revancha de cuartos de final de la Copa Chile que se suspendió por la lluvia. El partido se verá por TNT Sports y en streaming por HBO Max, según informó Cooperativa.

Horario, estadio y transmisión en Chile

Fecha: lunes 2 de noviembre.

lunes 2 de noviembre. Hora: 19:00 horas (Chile).

19:00 horas (Chile). Estadio: Monumental.

Monumental. TV: TNT Sports.

TNT Sports. Streaming: HBO Max.

HBO Max. Árbitro: Francisco Soriano.

Solo se juegan los 45 minutos que faltan

El encuentro se retoma desde el inicio del segundo tiempo, con Colo Colo arriba 1-0 por el gol de Javier Correa a los 11 minutos del partido del 6 de octubre. Como el cuadro albo también ganó 1-0 en la ida, en Chinquihue, la ventaja global es de 2-0.

Puerto Montt, por lo tanto, necesita al menos dos goles para forzar los penales. Si lo logra, la llave se definiría desde los doce pasos. El ganador de la llave enfrentará a O’Higgins en semifinales.

Por qué se suspendió dos veces

El 6 de octubre las intensas lluvias dejaron la cancha en mal estado y el árbitro Soriano suspendió el partido antes de que comenzara el complemento. El duelo quedó reprogramado para el martes 20 de octubre, pero un nuevo sistema frontal y las alertas meteorológicas impidieron jugarlo, según Cooperativa.

¿Cómo llega cada uno?

Colo Colo llega con la moral alta tras golear 6-1 a la Universidad de Concepción por la Liga de Primera, con una actuación destacada de Correa, y con la opción de ser campeón en la próxima fecha, como contamos en lo que necesita para ser campeón en Chillán.

Puerto Montt, en tanto, llega descansado tras la postergación de su partido de liga ante Cobreloa, según Cooperativa.

Después de esta noche, la mirada del Cacique vuelve a la Liga de Primera: el domingo 8 de noviembre visita a Ñublense, a las 15:00 horas, con el título en juego.